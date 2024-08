Annunci in tempo reale: Convenzione nazionale democratica; Intervengono Tim Walls, Bill Clinton e Nancy Pelosi

L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama parla durante la Convenzione nazionale democratica del 2024 il 20 agosto a Chicago. Austin Steele/CNN

Martedì Barack e Michelle Obama hanno elettrizzato la Convenzione nazionale democratica, spodestando Donald Trump e esortando gli americani a respingere una volta per tutte il candidato repubblicano.

Ecco Alcuni appunti dalla seconda serata di TNC:

“Bambini con nomi divertenti”: 20 anni dopo l’irruzione sulla scena politica di Barack Obama con il suo discorso del DNC del 2004, ne presentò il libro. “Questa convenzione è sempre molto utile per i ragazzi con nomi divertenti, in un paese che crede che tutto sia possibile”, ha detto Obama. Il 44esimo presidente ha fatto diversi riferimenti alle sue stesse campagne, inclusi i canti del “sì, possiamo” alle manifestazioni di Obama, per passare ora al “sì, può”.

“La fede è restaurazione”: Poche persone hanno catturato i cuori e le menti del Partito Democratico tanto quanto la lunga standing ovation che Michael Obama ha ricevuto quando è salito sul palco della sua città natale. “La speranza sta tornando”, ha detto della candidatura di Harris, facendo eco a un tema della corsa presidenziale di suo marito nel 2008. “La mia ragazza Kamala Harris è pronta per questo momento”, ha detto. “È una delle persone più qualificate per aspirare alla presidenza ed è molto dignitoso”.

Michelle Obama parla allo United Center durante la Convenzione Nazionale Democratica il 20 agosto a Chicago, Illinois. Austin Steele/CNN

Avvertenze sulla “stupidità”: Michelle Obama ha esortato il pubblico a tenere gli occhi puntati sul premio. Ha detto ai democratici di evitare la “stupidità” di dover agire e ha lanciato un appello personale affinché tutti “facciano qualcosa” tra il giorno delle elezioni e il giorno delle elezioni. “Sì, Kamala e Tim stanno bene adesso. Lo adoriamo. Stanno costruendo sale in tutto il paese. Le persone sono energiche. Ci sentiamo bene”, ha detto. “Ma ricordate, ci sono ancora molti che desiderano un risultato diverso.”

Mhoff presenta “Momala”: Il secondo gentiluomo ha cercato di mostrare il lato personale di sua moglie all’America, raccontando storie su come si sono incontrati e su come lei è diventata una “madre” per i suoi due figli. Ma il discorso di Emhoff non era del tutto aneddotico. Ha anche descritto Harris come un duro. “Il problema dei guerrieri felici è questo: sono pur sempre guerrieri. E Kamala è dura quanto loro”, ha detto.

I relatori del GOP si presentano per Harris: I democratici non stanno lavorando per fare appello al proprio partito. Per tutta la notte, il DNC ha chiesto agli ex indipendenti repubblicani e ai critici di Trump di votare per Harris, tra cui Mesa, il sindaco dell’Arizona John Giles, l’ex aiutante di Trump Stephanie Grisham e Kyle Schweitzer, un sostenitore di Nikki Haley che intende votare per Harris. .

“VP Harris, governatore Walls”: L’appello, una tradizione nelle convention politiche, viene suonato da un DJ associato a ciascuno stato. Un mash-up di un’ora in prima serata guidato da Cassidy si è trasformato in canzoni, mentre i rappresentanti degli stati hanno tenuto discorsi mentre votavano per i loro delegati. Alcune canzoni sono state scelte da musicisti sinonimo dei loro stati d’origine, tra cui Eminem (Michigan), Prince (Minnesota), Bruce Springsteen (New Jersey), Jay-Z e Alicia Keys (New York) e Petey Pablo (Nord Carolina). .

La Georgia ha rubato la scena. Lil Jon ha dato inizio alla festa rappando “Turn Down For Why”. Più tardi, quando è stata riprodotta la canzone “Get Low”, Lil Jon ha cambiato il testo. “Alla finestra, al muro” divenne “V.B. Harris, Governor Walls”. I democratici hanno interrotto l’appello per vedere il video in diretta di Harris e Walls sul palco a Milwaukee, la stessa notte in cui hanno tenuto una manifestazione.

