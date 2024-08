Il nuovo amministratore delegato di Starbucks deve affrontare critiche per aver percorso 1.600 miglia per raggiungere il suo ufficio a Seattle | Starbucks

Il nuovo amministratore delegato di Starbucks, Brian Niccol, sta affrontando critiche ambientali dopo che la società gli ha offerto di viaggiare dalla sua casa a Newport Beach, in California, al quartier generale di Seattle tramite un aereo privato invece di trasferirsi altrove.

A Starbucks Lettera di offerta In risposta a una domanda di Nicole, la società ha dichiarato: “Mentre sei impiegato presso la Società, non ti sarà richiesto di trasferirti presso la sede della Società… Accetti di trasferirti dalla tua residenza alla sede della Società (e di impegnarti in altri viaggi di lavoro) necessari per svolgere i propri compiti e responsabilità”.

parlare con Un portavoce di Starbucks ha detto alla CNBC che Nichol dovrebbe lavorare fuori dall’ufficio di Starbucks a Seattle almeno tre giorni alla settimana in linea con il sistema di lavoro ibrido dell’azienda. Politiche del lavoro.

Starbucks offrirà inoltre a Nicole, che era l’ex CEO di Chipotle, “un piccolo ufficio remoto a Newport Beach, nonché ‘un collaboratore di tua scelta per tale ufficio.'” Starbucks ha aggiunto che “questa sede dell’ufficio sarà mantenuta a spese dell’azienda.”

Sulla scia delle notizie sui voli vorticosi di Nicole, le persone si sono affrettate a sottolineare l’apparente ipocrisia nell’uso di jet privati ​​nel contesto degli sforzi di sostenibilità della compagnia, compreso il divieto delle cannucce di plastica.

“Il nuovo amministratore delegato di Starbucks volerà per 1.600 miglia fino a Seattle su un jet privato per lavorare, quindi non essere troppo duro con quella cameriera che ti ha dato una cannuccia di plastica quando non la volevi”, ha detto un utente. libri Su X.

Qualcun altro libri, “È assolutamente bizzarro che ci siano voluti 85 milioni di dollari in contanti/azioni per strappare questo ragazzo da Chipotle e poi lasciargli distruggere l’ambiente per volare 1.600 miglia 3 volte a settimana su un jet privato invece di portarlo nel Pacifico nordoccidentale”, ha detto , riferendosi al Pacifico nordoccidentale.

Nel frattempo, qualcun altro Ha detto“NPR ha riferito le novità @Starbucks “L’amministratore delegato si sposterà dalla sua casa nel sud della California a Seattle e ritorno su un jet privato tre volte a settimana. Che gruppo di ipocriti che promuovono i loro prodotti ecologici. Nessuna azienda che si preoccupa veramente del clima sarebbe d’accordo con questo.”

Un altro utente ha espresso sentimenti simili, scrivere“Se questo ragazzo viaggia regolarmente su un jet privato, non permetterglielo @Starbucks “Ti convincono che hanno a cuore l’ambiente. Attaccano noi cittadini comuni per le nostre auto, ma cose come i jet privati ​​e gli yacht causano più danni all’ambiente per unità.”

Secondo un rapporto pubblicato da Oxfam lo scorso anno, l’impronta di carbonio dello 0,1% della popolazione mondiale – compreso l’uso di jet privati ​​e yacht di lusso – è circa 77 volte superiore al livello massimo richiesto affinché la temperatura della Terra raggiunga 1,5 gradi. Centigrado. Inoltre, secondo un rapporto pubblicato dall’Unione europea per i trasporti e l’ambiente nel 2021, gli aerei privati ​​sono circa 14 volte più inquinanti, per passeggero, degli aerei commerciali e circa 50 volte più inquinanti dei treni.

Il Guardian ha contattato Starbucks per un commento.