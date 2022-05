La principale azienda di Tinder Match Group ha citato in giudizio Google, sostenendo un comportamento anticoncorrenziale dell’app store

completo da uomoQuesta è l’ultima denuncia antitrust ad essere presentataDopo anni di controllo delle sue pratiche commerciali. La causa, che è stata depositata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California, sostiene che Google non solo ha il monopolio sulla distribuzione di app Android, ma costringe anche i produttori di app ad accettare un linguaggio contrattuale che li blocca con la tecnologia di pagamento in-app e richiede loro di pagare una commissione a Google.

In una dichiarazione, il CEO di Match Group Shar Dubey ha definito la denuncia una “misura di ultima istanza”, aggiungendo che Google aveva detto a Match che le sue app sarebbero state rimosse dal Google Play Store all’inizio di giugno a meno che Match non aderisse a una regola introdotta in 2020 che richiede che le app utilizzino esclusivamente l’elaborazione dei pagamenti in-app di Google.

“Insistendo sull’uso esclusivo della fatturazione di Google Play, Google cerca di includersi come intermediario tra utenti e sviluppatori e impedisce a Match Group di fornire un servizio diretto ai propri clienti su molte questioni importanti”, ha affermato la società, sostenendo che Google ” non ci ha lasciato altra scelta che intraprendere un’azione legale”.

In risposta, ha detto Google In un post sul blog Lunedì, Match Group sta semplicemente cercando di sbarazzarsi del pagamento dei servizi offerti da Google come parte della sua piattaforma.

Google ha affermato che la stragrande maggioranza delle app sul Google Play Store non paga commissioni e le app di Match Group sono tra il 3% sulla sua piattaforma. Inoltre, ha aggiunto Google, Match ha avuto “molto tempo” per adattarsi ai cambiamenti annunciati da Google nel 2020.

“Come piattaforma, cerchiamo sempre di lavorare in buona fede con i partner per far crescere e sviluppare l’ecosistema, ma saremo fermi contro i falsi attacchi alla nostra attività, soprattutto quando mettono a rischio gli utenti e la nostra capacità di continuare a mettere a repentaglio gli investimenti in e al servizio della comunità degli sviluppatori”, ha scritto Wilson White, vicepresidente di Google per gli affari governativi e le politiche pubbliche.

La causa di Match Group è simile a quella realizzata da Epic Games, il produttore di “Fortnite”, che ha citato in giudizio sia Apple che Google per affermazioni simili. altro pubblico un giudice federale si è pronunciato a favore di Apple e contro Epic, sebbene la sua decisione sia in appello.