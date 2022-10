Aquile vs. Punteggio Cowboys: aggiornamenti in tempo reale, statistiche di gioco, highlights, analisi per lo scontro ‘Sunday Night Football’

PHILADELPHIA — All’intervallo di “Sunday Night Football”, i Philadelphia Eagles affrontano i rivali di divisione Dallas Cowboys. Philly ha condotto Dallas 20-3 all’intervallo e ha dominato la partita su entrambi i lati della palla.

Entrambe le squadre erano senza reti alla fine del primo quarto, ma un rigore critico della difesa di Dallas sull’ultima giocata del periodo ha portato al primo touchdown della partita degli Eagles e da lì le porte si sono aperte. Cooper Rush ha lanciato la sua prima e la seconda intercettazione della stagione, ciascuna su un passaggio che ha quasi costretto un ricevitore scoperto in copertura. Ha completato solo 5 dei 16 passaggi per 36 yard e due scelte nel primo tempo.

Nel frattempo, gli Eagles hanno fallito su tre possedimenti consecutivi di Dallas. A due delle intercettazioni di Rush è stato risposto con un touchdown (un RPO di AJ Brown che è corso nell’appartamento) e un field goal, e hanno aggiunto un altro field goal dopo che Dallas ha ribaltato la palla sui down in seguito all’occasione persa di Mike McCarthy. Spot challenge sulla cattura di CeeDee Lamb che avrebbe dovuto dare a Dallas una nuova serie di bassi.

L’unico punteggio di Dallas è arrivato nel drive finale del tempo, che ha beneficiato di un calcio di ritorno di 62 yarde di Kavonte Durbin. I Cowboys hanno avuto la possibilità di trasformare quel drive in un touchdown, ma quella che sarebbe stata una cattura spettacolare di Noah Brown su una via di dissolvenza fuori dal fondo della end zone, alla fine hanno armeggiato.

Gli Eagles chiuderanno la partita e si sposteranno sul 6-0, o Rush and Co. metterà in scena un’altra partita in ritardo? Lo scopriremo presto. Nel frattempo, tienilo bloccato sul nostro blog live per tutta la serata mentre ti teniamo aggiornato con statistiche, punteggi e highlights.