Artemis Return to the Moon della NASA ha ora date di lancio

La NASA ha detto che il volo tanto atteso, che non avrà astronauti a bordo, decollerà il 29 agosto, il 2 settembre o il 5 settembre. Date specifiche per un’attività che è in attività da anni.

Il volo sarà anche il primo lancio del massiccio razzo Space Launch System dell’agenzia, una pietra miliare nella campagna di Artemis per riportare gli astronauti sulla superficie lunare per la prima volta dall’ultima missione Apollo nel 1972.

A causa della complessità dei veicoli e del fatto che la NASA non aveva mai lanciato un razzo SLS prima, la NASA ha sottolineato che le date di lancio al Kennedy Space Center in Florida erano provvisorie e potrebbero cambiare.

La NASA ha richiesto diversi tentativi all’inizio di quest’anno per eseguire un test di rifornimento e una simulazione di conto alla rovescia, nota come prova, per il razzo SLS. Quando hanno caricato il razzo con 700.000 galloni di ossigeno liquido e idrogeno liquido, gli ingegneri hanno scoperto una serie di problemi, Compreso la perdita di idrogeno Ciò ha impedito alla NASA di completare il conto alla rovescia per il test. Di conseguenza, la NASA ha dovuto far rotolare il razzo dalla rampa di lancio al suo edificio di assemblaggio per ulteriori riparazioni e test.