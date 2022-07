Aggiornamenti in tempo reale del processo di Johnny Depp contro Amber Heard: udienza in appello, errore di processo, Vasquez, hate tracker…

L’ex ministro dell’agricoltura australiano chiede musica rap per accuse di falsa testimonianza

L’ex ministro dell’agricoltura australiano ha detto che il libro dovrebbe essere lanciato ad Amber Heard se fosse stata lei stessa a far visita Durante un processo per non aver dichiarato due cani ha portato nel paese nel 2015.

Heard ha evitato la condanna nel caso giudiziario, che si è tenuto nel 2016, ma il Dipartimento australiano dell’agricoltura, dell’acqua e dell’ambiente sta esaminando le accuse secondo cui l’attore ha mentito sotto giuramento al processo.

“[Biosecurity] “Qualcosa di molto importante per noi”, ha detto Barnaby Joyce. Il podcast della barra laterale legge e criminalità. “La gente viene in Australia e tu non hai spirochete, non abbiamo la rabbia, non abbiamo la tubercolosi bovina, non abbiamo la brucellosi…

“Mio padre era un veterinario e abbiamo speso molto tempo, molti soldi e molto dolore cercando di far uscire queste malattie dalla nostra nazione e Non vogliamo riportarli indietro e non vogliamo che entrino nuove persone.

“Nella mia zona, se prendiamo afta epizootica o rabbia, le persone crolleranno. Ci saranno persone che perderanno la casa. Ecco quanto è grave. Se perdi la casa, se perdi il reddito, cosa ti aspetti dal tribunale?”

“Come vedi la giustizia se ti rendi conto che è giusta?” Qualcuno ha palesemente infranto la legge perché pensava di essere un po’ speciale?“

Joyce ha aggiunto che le autorità dovrebbero considerare il ruolo che ha giocato intorno a Heard, incluso l’ex marito Johnny Depp, in qualsiasi falsa testimonianza che potrebbe essere stata commessa.

“Spero che se questa è l’occasione in cui qualcuno ha mentito, allora sia la prima. [there would be] Un’indagine approfondita per verificare se qualcuno ne fosse a conoscenza, ne fosse complice o fornisse consigli al riguardo. “Penso che dovrebbe essere indagato”, ha detto.