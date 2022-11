Attivisti per il clima spruzzano olio nero su un dipinto di Klimt a Vienna

Il dipinto di Gustav Klimt “Tod und Leben” viene visto dopo che gli attivisti di Last Generation Austria (Letzte Generation Oesterreich) vi hanno versato dell’olio al Leopold Museum di Vienna, Austria, il 15 novembre 2022.

Martedì, attivisti per il clima in Austria hanno attaccato un famoso dipinto di Gustav Klimt con un liquido oleoso nero, e poi ne hanno apposto uno sul vetro che proteggeva la cornice del dipinto.

I membri del gruppo Last Generation Austria hanno twittato di aver preso di mira il dipinto del 1915 “Morte e vita” nel Leopold Museum di Vienna per protestare contro l’uso di energie fossili da parte del loro governo.

Dopo aver versato del liquido sul dipinto, che non è stato danneggiato, uno degli attivisti è stato spinto via da una guardia del museo mentre un altro attivista ha attaccato con nastro adesivo la mano al vetro sopra la cornice del dipinto.

Il gruppo ha difeso la protesta, affermando in un tweet che stava protestando contro “l’esplorazione di petrolio e gas”, che ha descritto come una “condanna a morte per la società”.

In un video dell’incidente, che il gruppo ha pubblicato online, si può sentire uno degli attivisti gridare: “Sappiamo del problema da 50 anni – dobbiamo finalmente agire, o il pianeta crollerà”.

“Ferma la distruzione dei combustibili fossili. Stiamo correndo verso l’inferno climatico”, ha aggiunto.

Dopo l’attacco, la polizia è arrivata al museo e il liquido nero è stato rapidamente ripulito dal vetro che proteggeva il dipinto, ha riferito l’agenzia di stampa austriaca.

L’agenzia ha dichiarato che nonostante i severi controlli all’ingresso del museo, gli attivisti sono riusciti a far entrare il liquido nascondendolo in una borsa dell’acqua calda sotto i vestiti.

Il team di restauro del museo ha successivamente affermato che, sebbene il dipinto stesso non fosse danneggiato, il danno al vetro e al telaio di sicurezza, nonché al muro e al pavimento, era “ovvio e significativo”, ha riferito APS.

I timori degli attivisti per il clima sono giustificati, ha detto all’APA Hans-Peter Weiblinger, direttore del Leopold Museum, “ma attaccare le opere d’arte è certamente il modo sbagliato per realizzare l’obiettivo prefissato di prevenire il collasso climatico previsto”.

Ha implorato il gruppo di trovare altri modi per esprimere le proprie preoccupazioni.

Anche il ministro della Cultura austriaco ha espresso la sua comprensione delle “preoccupazioni oltre che della disperazione” degli attivisti, ma ha criticato la forma della loro protesta.

Andrea Meyer ha dichiarato: “Non credo che tali azioni siano intenzionali, perché sorge la domanda se non portino piuttosto a una maggiore mancanza di comprensione che a sensibilizzare sulla catastrofe climatica”.

“A mio avviso, accettare il rischio di danni irreversibili alle opere d’arte è la strada sbagliata da percorrere”, ha aggiunto il ministro. “L’arte e la cultura sono alleate nella lotta contro la catastrofe climatica, non avversarie”.

L’opera di Klimt è un olio su tela in stile Art Nouveau raffigurante la Morte sul lato sinistro e un gruppo di persone parzialmente nude e abbracciate sul lato destro. È una delle ultime opere d’arte prese di mira dagli attivisti del clima per attirare l’attenzione sul riscaldamento globale.

Vari gruppi di attivisti hanno organizzato diverse manifestazioni negli ultimi mesi, tra cui il blocco delle strade e il lancio di purè di patate contro un dipinto di Claude Monet in Germania.

Il mese scorso il gruppo britannico Just Stop Oil ha lanciato una zuppa di pomodoro nella mostra “Sunflowers” di Vincent van Gogh alla National Gallery di Londra.

Gli attivisti di Just Stop Oil si sono anche attaccati alla cornice di una prima versione de “L’ultima cena” di Leonardo da Vinci alla Royal Academy of Art di Londra e “Il carro di fieno” di John Constable alla National Gallery.