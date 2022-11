Il video mostra i russi che lasciano le posizioni dall’altra parte del fiume rispetto a Kherson

Il video mostra bunker russi abbandonati sulla strada a Oleshki

Zelensky afferma che l’Ucraina non fermerà il vertice del G20

Lavrov ha accusato l’Occidente di cercare di politicizzare l’annuncio del vertice

KHERSON, Ucraina, 15 novembre (Reuters) – Sono emerse immagini martedì che mostrano le truppe russe che si ritirano da una città in Ucraina attraverso il fiume Dnipro dalla città di Kherson e si sono arrese la scorsa settimana, in quella che potrebbe essere una delle più grandi ritirate della guerra. Riva

Il presidente Volodymyr Zelensky ha detto ai leader mondiali che non ci sarebbe stata tregua nella campagna militare dell’Ucraina per espellere le truppe russe dal suo paese, dopo la vittoria della Russia la scorsa settimana nell’unica capitale regionale che ha catturato dalla sua invasione.

Rivolgendosi al vertice del G20 delle principali economie indonesiane tramite collegamento video, ha affermato: “Non permetteremo alla Russia di aspettare, rafforzare le sue forze e quindi avviare un nuovo ciclo di terrorismo e destabilizzazione globale.

“Ora credo che sia giunto il momento di fermare la guerra distruttiva della Russia”.

Le forze ucraine hanno marciato a Kherson, affollata di residenti esultanti, nei giorni scorsi per rivendicare il più grande premio della guerra finora, dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato sei settimane fa che la città sarebbe rimasta russa per sempre.

La Russia ha affermato che stava trascinando le sue forze attraverso l’ampio fiume Dnipro verso posizioni più facili da difendere sulla sponda opposta. Ma il video girato nella città di Oleshki, attraverso il ponte crollato sul Dnipro da Kherson, non mostra alcun segno di presenza russa.

Un guidatore ha accelerato per miglia lungo una strada principale deserta senza incontrare un solo posto di blocco o bandiera russa. Molti bunker lungo la strada sembrano essere stati abbandonati. Reuters ha confermato la posizione del video in base ai punti di riferimento visibili.

L’esercito ucraino ha detto durante la notte di aver sparato contro le posizioni nemiche a Oleshki, ma i funzionari ucraini non hanno commentato le immagini che mostrano le truppe russe che si ritirano da lì.

quantità di moto

“L’Ucraina ha l’iniziativa e lo slancio e sta dettando ai russi dove e quando avverrà il prossimo combattimento”, ha detto l’ex alto ufficiale dell’intelligence militare britannica Philip Ingram.

Lunedì, Zelensky ha visitato Kherson, dove ha celebrato la vittoria, stringendo la mano ai soldati e salutando i civili. Ha detto che l’Ucraina aveva già raccolto prove di almeno 400 crimini di guerra, inclusi omicidi e rapimenti, commessi dalle truppe russe durante la loro occupazione di otto mesi.

La Russia, da parte sua, ha recentemente affermato di concentrarsi sull’Ucraina orientale, dove ha affermato di aver catturato Pavlivka, un villaggio chiave nella regione di Donetsk. Kiev afferma che la Russia ha subito pesanti perdite negli attacchi a est, con alcuni guadagni.

La guerra è stata un punto focale del vertice del G20, dove i leader occidentali hanno condannato Mosca. La Russia è un membro e l’Ucraina no, ma il presidente russo Vladimir Putin rimane a casa.

Nel suo discorso ai leader mondiali sull’isola indonesiana di Bali, Zelensky ha delineato una proposta di pace che vedrebbe la Russia ritirare tutte le sue forze dall’Ucraina, rilasciare tutti i prigionieri e riaffermare l’integrità territoriale dell’Ucraina.

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky consegna i premi a un dipendente ucraino durante una visita a Kherson, in Ucraina, il 14 novembre 2022.

Avrebbe esteso indefinitamente il piano per garantire le esportazioni di grano ucraine e lo avrebbe esteso oltre la portata dei cannoni russi al porto di Mykolaiv dopo l’avanzata di Kherson.

“Per favore, scegli la tua strada verso la leadership – applicheremo sicuramente la formula di pace insieme”, ha detto.

Gli Stati Uniti si aspettano che il G20 condanni la guerra russa in Ucraina e il suo impatto sull’economia globale, ha affermato un alto funzionario statunitense. È improbabile un consenso sull’adesione della Russia all’Ucraina e il funzionario ha rifiutato di dire quale forma avrebbe assunto la condanna.

Il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, che ha guidato la delegazione russa in assenza di Putin, ha accusato l’Occidente di cercare di politicizzare la dichiarazione del vertice.

Rapimenti

Mosca dice che sta effettuando una “operazione militare speciale” in Ucraina per proteggere i russofoni. L’Ucraina e l’Occidente la chiamano una guerra di aggressione non provocata.

Funzionari ucraini hanno affermato che la cattura di Kherson ha ulteriormente minato le argomentazioni secondo cui qualsiasi colloquio di pace avrebbe dovuto accettare di cedere la terra.

“I militari ucraini non accetteranno colloqui, accordi o decisioni di compromesso”, ha scritto il generale Valery Zalushny in un Telegram lunedì dopo una conversazione telefonica con i capi di stato maggiore congiunti degli Stati Uniti Mark Milley.

Olga Fedorova, un’insegnante di inglese a Kherson, ha detto che molti residenti non erano a conoscenza degli eventi fino a quando le truppe ucraine non hanno alzato la bandiera nella piazza principale l’11 novembre, senza elettricità o internet.

“Non potevamo credere e non riusciamo ancora a credere che il nostro esercito ucraino sia qui”, ha detto. “Da così tanto tempo, questi otto mesi e mezzo li abbiamo aspettati.”

I residenti a Kherson e dintorni intervistati da Reuters da venerdì hanno descritto uccisioni e rapimenti, inclusa la morte di un vicino di casa e tre resoconti di persone rapite dalle truppe nel villaggio di Blahodatne.

I conti non possono essere verificati in modo indipendente. La Russia nega di aver commesso atrocità nei territori occupati.

A Mykolaiv, una città di circa mezzo milione di persone sotto i bombardamenti russi durante la guerra, l’avanzata di Kherson fu felice di spingere i cannoni di Mosca fuori portata.

Nel distretto craterizzato, l’insegnante di storia e allenatore di boxe Pavel Salohub, 28 anni, ha detto di non aver sentito una sola esplosione in quattro giorni, la prima tregua dall’invasione.

“Emotivamente tutti sono felici, puoi sentirlo. È la prima cosa di cui tutti parlano”, ha detto.

(Segnalazione di Jonathan Lande, Tom Balmforth e Reuters Bureau) Scrittura di Peter Graff Montaggio di William McLean

