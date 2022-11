Dow in calo di 200 punti rispetto ai dati chiave sull’inflazione; 6 migliori azioni da acquistare e tenere d’occhio

I futures Dow sono aumentati prima dell’apertura di martedì dopo che il Dow Jones Industrial Average ha ottenuto una serie di vittorie consecutive di due giorni lunedì. Sei dei più grandi titoli da acquistare e tenere d’occhio includono titoli IPO caldi Mobileye (MBLY).







Martedì presto, l’indice dei prezzi alla produzione (PPI) è previsto per le 8:30 ET. L’indice dei prezzi alla produzione dovrebbe aumentare dello 0,5% a ottobre rispetto al mese precedente. L’inflazione all’ingrosso dovrebbe salire dell’8,3% rispetto a un anno fa.

Stagione degli utili del terzo trimestre Questa settimana continua, con importanti rapporti sulle azioni Dow Jones Sistemi Cisco (CSCO), Deposito domestico (HD) E il Walmart (WMT), insieme a Materiali applicati (AMAT), kohl (KSS), Louie (un po’), Messi (M), nvidia (NVDA), Reti di Palo Alto (banano) E il mirare (TGT).

mercato azionario oggi

Lunedì, il Dow Jones Industrial Average ha perso lo 0,6%, o 211 punti, e l’S&P 500 è sceso dello 0,9%. L’indice Nasdaq Technology Composite è in calo dell’1,1%.

entro cambio di denaro in circolazioneNasdaq 100 Invesco QQQ Trust Tracker (QQQ(In calo dello 0,9%, indice SPDR S&P 500)spiare) è diminuito dello 0,8%.

gigante delle auto elettriche Tesla (TSLA) è in calo del 2,6% lunedì. entro azioni Dow JonesE il mela (AAPL) è sceso dello 0,4% e Microsoft (MSFT) ha perso il 2,25% in Borsa valori oggi.

Tra i migliori titoli da acquistare e tenere d’occhio, Classifica IBD scorta Reti Arista (Rete), IBD SwingTrader scorta Motori generali (GM), Fonderie Globali (GFS) e Mobileye e Philips 66 (PSX) – nonché il nome Dow Jones Larva (gatto) – tra i migliori titoli da acquistare e tenere d’occhio.

Lo è Arista Networks Classifica IBD lista di controllo delle scorte e è apparso anche Nella colonna delle azioni vicino alla zona di acquisto la scorsa settimana, insieme ad altre tre migliori idee per le azioni. GM è IBD SwingTrader scorta. E Mobileye è stato speciale la scorsa settimana Capo sottoscrittore.

4 titoli in crescita che dovresti acquistare e guardare su CurSrally del mercato azionario

Dow futures oggi: rendimenti del Tesoro, prezzi del petrolio

Prima della campanella di apertura di martedì, i futures Dow Jones erano in rialzo dello 0,5% rispetto al fair value, mentre i futures S&P 500 erano in rialzo dello 0,8%. I futures Nasdaq 100 ad alto contenuto tecnologico sono aumentati dell’1,2% al valore equo. Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è salito al 3,86% lunedì, reclamando una piccola parte del calo della scorsa settimana. Nel frattempo, i prezzi del petrolio negli Stati Uniti sono scesi di oltre il 4% poiché i futures sul greggio West Texas Intermediate sono stati scambiati al di sopra di $ 85 al barile.

L’ultima newsletter di IBD MarketDiem ti offre idee attuabili per azioni, opzioni e criptovalute direttamente nella tua casella di posta.

Cosa fare in borsa

Ora è un momento importante per leggere La colonna del quadro generale di IBD Dopo che il trend del mercato azionario è passato da “tendenza rialzista sotto pressione” a “tendenza rialzista confermata”.

In questo momento, è importante essere flessibili. Nonostante i recenti guadagni, gli investitori dovrebbero mantenere un atteggiamento prudente, limitando l’esposizione a non più del 40%. Attendi un’ulteriore conferma della forza continua prima di aggiungere più esposizione. La distribuzione immediata sarà un segno di rimanere più difensivi.

Se i tuoi recenti acquisti di azioni continuano a fare progressi, dovresti sentirti più sicuro che il mercato azionario stia salendo. Ma inversioni brusche e perdite di affari saranno ovviamente segni di mantenere asciutta una parte maggiore della tua polvere.

(pagando Elenchi di azioni IBD Come il difetto 50 E il Azioni vicino alla zona di acquistoper ulteriori idee stock.)

Cinque titoli Dow Jones da acquistare e guardare ora

Azioni Dow Jones da tenere d’occhio: Caterpillar

Caterpillar, un membro del Dow Jones, cerca di superare 238 basi di Coppa punto di acquistoE il per me Riconoscimento del modello IBD MarketSmith. Lunedì le azioni Caterpillar erano piatte.

CAT Presenta un impressionante 97 su 99 IBD che classificano il composto perfetto, per ogni Controllo delle scorte di IBD.

I migliori titoli da acquistare e tenere d’occhio: Arista, GM, GlobalFoundries, Mobileye, Phillips 66

Classifica IBD Arista Networks ha cercato di aggirare 132,97 base rotta punto di acquisto Lunedì è aumentato del 2,1%. Le azioni hanno superato l’entrata per un po’ prima di chiudere appena sotto di essa.

produttore di automobili e IBD SwingTrader GM ha abbandonato un punto di acquisto di 40,20 tazze durante il calo del 2,8% di lunedì. Se il titolo rientra, la zona di acquisto raggiunge il massimo a 42,21.

L’ultimo stock di IBD di oggi GlobalFoundries viene scambiato circa l’1% in meno di 66,06 punti di acquisto alla base della coppa dopo il rally dello 0,4% di lunedì.

capo sottoscrittore Mobileye ha superato i 29,96 punti di acquisto per la base IPO, per me Riconoscimento del modello IBD MarketSmithLunedì, tuttavia, le azioni sono scese al di sotto di loro. 5% di area di inseguimento in cima a 31.46.

Lunedi selezione delle azioni da 50 IBD da tenere d’occhioPhilips 66, base coppa piercing con manico 110.08 punto di acquisto. Le azioni sono esplose venerdì, ma lunedì hanno rinunciato a parte di quei guadagni. Il titolo si trova nella zona di acquisto del 5%, che sale a 115,58.

Unisciti agli esperti IBD mentre analizzano i titoli leader nell’attuale rally del mercato azionario su IBD Live

Azioni Tesla

Azioni Tesla Lunedì è sceso del 2,6%, tagliando una serie di vittorie consecutive di due giorni e cancellando i guadagni di venerdì.

Le azioni sono scese di oltre il 50% dai massimi di 52 settimane e nettamente al di sotto delle linee della media mobile a 50 e 200 giorni.

Leader del Dow Jones: Apple e Microsoft

entro azioni Dow JonesLe azioni Apple sono scese dello 0,4% lunedì, ma continuano a tenere al di sopra della loro linea di 50 giorni rivendicata di recente. Il titolo è di circa il 20% in meno rispetto al suo massimo di 52 settimane.

Microsoft è scesa del 2% lunedì, rinunciando a tutti i guadagni di venerdì. Il titolo ha fermato il calo della sessione sulla linea dei 50 giorni. Il gigante del software è ancora più del 30% in meno rispetto al suo massimo di 52 settimane.

Assicurati di seguire Scott Lehtonen su Twitter all'indirizzo Incorpora il tweet Ulteriori informazioni sullo sviluppo delle azioni e sul Dow Jones Industrial Average.

