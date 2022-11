La star di ‘SNL’ Chris Reed subisce un intervento chirurgico dopo l’attacco

Chris Reed Sta per entrare nella fase finale del recupero dopo il suo brutale attacco a New York City… e questo gli richiederà di andare sotto i ferri.

Fonti vicine alla star di ‘SNL’ hanno detto a TMZ… Kris dovrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico martedì alla Grande Mela per finire il lavoro di aggiustare il suo naso rotto in modo permanente. Ora che sono trascorse due settimane dalla lesione iniziale – e il gonfiore si è attenuato – le nostre fonti affermano che il medico avrà una chiara visione di come risolverlo.



Ci è stato detto che la procedura sarebbe consistita nel rompere il naso di Chris nel posto giusto… e poi lasciarlo guarire nella speranza di riportare lo scafo alla sua forma originale. C’è un sacco di danni… ricorda che una delle ossa facciali di Chris si è rotta in 3 pezzi.

Le nostre fonti dicono che sarà in anestesia generale per circa 2-3 ore e un chirurgo plastico specializzato in questo tipo supervisionerà l’operazione. Anche se può sembrare cosmetico, ci è stato detto che Kris non mira a cambiare nulla del suo aspetto.