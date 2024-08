Beyoncé non parteciperà al DNC del 2024, afferma il rappresentante

Il rappresentante di Beyoncé afferma che il cantante non parteciperà alla Convention nazionale democratica del 2024.

“Beyoncé non era prevista per essere lì”, dice un rappresentante della star vincitrice del Grammy Il giornalista di Hollywood. “Una dichiarazione di prestazione è falsa.”

Voci secondo cui la pop star avrebbe partecipato e si sarebbe esibita al DNC di quest’anno per celebrare la storica candidatura presidenziale del vicepresidente Kamala Harris sono esplose online questa settimana.

Mercoledì è stato riferito che Pink sarebbe stato l’headliner prima del discorso di Harris. Giovedì, Pink – che ha eseguito “What About Us” con sua figlia Willow – sembrava essersi allontanata dalla scaletta, aggiungendo altra benzina sul fuoco riguardo a un ospite a sorpresa nella serata.

La presenza di Beyoncé si è finalmente fatta sentire nell’arena dello United Center di Chicago mentre la sua interpretazione di “Freedom” ha portato Harris dentro e fuori dal palco per il suo discorso mentre accettava formalmente la nomina del partito giovedì sera. La cantante superstar ha dato ad Harris un rapido passaggio per utilizzare il 2016 Limonata Segui la sua campagna presidenziale. “Libertà” è diventato l’inno della campagna elettorale e appare anche in una nuova pubblicità di Harris-Walls che ha contribuito a lanciare la Convenzione Nazionale Democratica del 2024.

Il DNC di quest’anno è stato condotto da Tony Goldwyn, Ana Navarro, Mindy Kaling e Kerry Washington, e ciascuna stella ha partecipato ad una notte dell’evento. La convention di quattro giorni ha visto esibizioni di Stevie Wonder, John Legend, Patti LaBelle e altri importanti musicisti; apparizioni a sorpresa di artisti del calibro di Oprah Winfrey, un discorso che invita gli indipendenti registrati come lei a votare; Un gruppo diurno a cura di Julia Louis-Dreyfus; Anche.

Alle tre della notte, Legend e Sheila E. Hanno reso omaggio allo stato natale del candidato alla vicepresidenza Tim Walls, il Minnesota, cantando “Let’s Go Crazy” di Prince. L’icona defunta è nata a Minneapolis.

Mercoledì Wonder ha fatto un’apparizione a sorpresa a Chicago, dove ha eseguito la sua canzone di successo “Higher Ground”. “Questo è un momento da ricordare: quando dici ai tuoi figli dove sei stato e cosa hai fatto. Mentre ci troviamo tra il dolore della storia e la promessa del domani, dobbiamo scegliere il coraggio piuttosto che l’autocompiacimento. È tempo di resistere alzatevi e votate”, ha detto Wonder alla folla.

La Convention Nazionale Repubblicana di luglio ha attirato celebrità come Hulk Hogan, Kid Rock e Amber Rose.

22 agosto, 20:30 Aggiornato per includere Harris che suona “Freedom” sul palco del DNC.