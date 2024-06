Biden guarda a Hollywood per la raccolta fondi shock

LOS ANGELES (AP) – Dopo aver volato attraverso nove fusi orari dal sud Italia al sud della California, Presidente Joe Biden Sta spostando la sua attenzione dalla sfida della Russia all’unità occidentale a una raccolta fondi a Hollywood per raccogliere un sacco di soldi per la sua campagna di rielezione. George Clooney E Julia Roberts.

Biden è partito direttamente da lì Gruppo dei Sette Vertici delle Democrazie RiccheIl presidente russo è lì Vladimir Putin Invasione dell’Ucraina, Los Angeles e una folla sfarzosa che si svolge sabato sera al Peacock Theatre. Il viaggio si interruppe durante una sosta per il rifornimento fuori Washington.

L’ex presidente Barack Obama Si unisce agli headliner Clooney e Roberts e ospita la serata Jimmy Kimmel Li intervisterà tutti sul palco. In un messaggio di testo ai donatori in precedenza, Roberts lo aveva definito “un momento critico per le elezioni”. Il candidato repubblicano Donald Trump “odierà tutto ciò, quindi facciamolo”, ha scritto Kimmel nel suo discorso.

Celebrità del mondo dello spettacolo Molti si stanno schierando per aiutare la campagna di BidenFornire entusiasmo per la raccolta fondi e incoraggiare i potenziali sostenitori a tornare prima del giorno delle elezioni briscola.

Ma questa volta intrattenersi con le stelle significa che Biden lo evita Vertice in Svizzera Informazioni sui modi per finire La guerra della Russia in Ucraina. Il vicepresidente Kamala Harris parteciperà a nome degli Stati Uniti.

Cose da sapere sulle elezioni del 2024

È un duro promemoria del fatto che le sue responsabilità come presidente e la sua candidatura per la rielezione a volte possono entrare in conflitto.

“Vedremo un’affluenza alle urne senza precedenti e da record da parte del mondo dei media e dell’intrattenimento”, ha detto in una nota Jeffrey Katzenberg, un magnate di Hollywood, grande donatore democratico e co-presidente della campagna di Biden.

Un bitone Raccolta fondi al Radio City Music Hall a marzo Il conduttore a tarda notte Stephen Colbert ha intervistato il presidente Obama e l’ex presidente Bill Clinton a New York. Ha raccolto la cifra record di 26 milioni di dollari, ma secondo la campagna di Biden l’evento californiano porterà almeno 28 milioni di dollari.

Eppure, Trump ha ottenuto numeri ancora più grandi.

Lui L’evento ha superato la New York di Biden Ad aprile, un incontro dei principali donatori presso la casa in Florida dell’investitore miliardario John Paulson ha raccolto 50,5 milioni di dollari. La campagna dell’ex presidente e il Comitato nazionale repubblicano hanno riferito di aver raccolto 141 milioni di dollari a maggio, più di 10 milioni dopo i contributi di Trump. Verdetto di colpevolezza Nel suo processo criminale per soldi.

L’impatto post-punizione è arrivato dopo Trump e il Partito Repubblicano Ha riferito di aver raccolto 76 milioni di dollari ad aprile, più dei 51 milioni di dollari messi insieme da Biden e Democratici. E Biden ha eroso il vantaggio nella raccolta fondi che si era costruito all’inizio della corsa.

Con Biden assente all’incontro in Ucraina, Harris si recherà in Svizzera tra poco più di 24 ore.

In un’apparizione congiunta con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyj Al vertice del G7, Biden ha detto che Harris sarebbe stato un forte rappresentante della sua amministrazione durante l’incontro. Ma Zelenskyy in precedenza aveva suggerito che “non era una decisione forte” per Biden mancare l’evento.

“Voglio che il presidente Biden sia lì di persona”, ha detto alla fine del mese scorso, prevedendo che Putin “si sarebbe alzato e avrebbe applaudito” senza Biden. Anche Putin e la delegazione russa non sono andati al vertice.

Si prevedeva che la raccolta fondi di Biden avrebbe suscitato le proteste degli attivisti filo-palestinesi arrabbiati per la gestione della situazione da parte della sua amministrazione. La guerra di Israele contro Hamas A Gaza. Tali manifestazioni sono diventate comuni ovunque Biden abbia viaggiato negli ultimi mesi, anche al di fuori della sua raccolta fondi al Radio City Music Hall.

—-

Weissert ha riferito da Washington.