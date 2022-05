L’ambasciatore russo all’Onu Boris Bondarev si dimette per la guerra di Putin in Ucraina

Segnaposto quando vengono caricate le azioni dell’articolo

In una lettera ai colleghi di Ginevra Inserito in un account LinkedIn a suo nome Sempre su Facebook, Boris Bondarev, consigliere della Missione Permanente della Federazione Russa presso le Nazioni Unite, ha dichiarato lunedì di aver lasciato il servizio civile.

L’ambasciatore russo alle Nazioni Unite a Ginevra si è dimesso per la guerra in Ucraina, con il governo russo che ha pubblicamente denunciato la guerra e ha scritto che “non si vergognava troppo” del suo paese.

“La guerra d’aggressione di Putin contro l’Ucraina è davvero un crimine non solo contro l’intero mondo occidentale e contro il popolo ucraino, ma forse anche il crimine più efferato contro il popolo russo, con un’audace lettera Z-crossing. Tutte le speranze e le opportunità per una prospera società libera nel nostro paese”.

Anatoly Subais, l’inviato speciale di Putin per lo sviluppo sostenibile, ha lasciato la Russia a marzo, ma non ha commentato pubblicamente i motivi della sua partenza.

I funzionari russi non hanno ancora commentato il caso. Ma i critici della guerra potrebbero essere puniti Leggi che ne fanno un reato La parola preferita da Putin per diffondere “disinformazione” sull’esercito russo non è chiamare la guerra una “operazione speciale”, ma chiamarla guerra.

Bondarev, che lunedì è stato contattato telefonicamente dall’Associated Press, ha confermato di aver rassegnato le dimissioni in una lettera all’ambasciatrice Janet Kadilov. Disse ad Andhra che non aveva intenzione di lasciare Ginevra.

Bondarev ha preso di mira direttamente la classe dirigente russa. “Coloro che concepiscono questa guerra vogliono solo una cosa: essere al potere per sempre, vivere in lussuosi castelli insipidi, navigare su barche paragonabili al tonnellaggio e all’intera marina russa, e godere di potere illimitato e punizione assoluta”, ha scritto .

“Sono disposti a sacrificare un numero qualsiasi di vite per raggiungerlo”, continuava la lettera. “Migliaia di russi e ucraini sono già morti per questo”.

UN Directory in linea Le Nazioni Unite a Ginevra hanno indicato Bondare come consigliere per il lavoro della Federazione Russa. Il profilo di LinkedIn afferma che è specializzato in controllo degli armamenti, disarmo e proliferazione delle armi e ricopre il suo ruolo attuale dal 2019.