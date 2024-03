Biden ha organizzato raccolte fondi insieme ai suoi predecessori presidenziali democratici per due mandati, cercando di unirsi a loro

Washington

CNN

—



Giovedì il presidente Joe Biden partecipato Barack Obama e Bill Clinton, È stato un presidente democratico per due mandatiMentre Biden cerca di unirsi a loro, mirano a usare il loro potere da star per attirare donatori di grandi dimensioni.

Nella sua più grande raccolta fondi finora in questo ciclo elettorale, Biden si è unito a Obama e Clinton per una raccolta fondi di valore elevato al Radio City Music Hall di New York, hanno detto i due ex presidenti mentre entravano nella campagna elettorale generale. Determina il futuro della democrazia in America.

Tutti e tre i presidenti si sono seduti per una conversazione con il conduttore notturno Stephen Colbert. Il prezzo dei biglietti per la raccolta fondi variava da $ 225 a $ 500.000, con ospiti di alto valore che ricevevano vantaggi come la famosa fotografa Annie Leibovitz che scattava foto con i tre presidenti.

Si prevede che parteciperanno all'evento più di 5.000 donatori, tra cui anche celebrità come Queen Latifah, Lizo, Ben Platt, Cynthia Erivo e Lea Michele.

Tre dei quattro leader democratici viventi erano nella stessa stanza – Jimmy Carter, 99 anni, sta ricevendo cure in hospice e non ha partecipato – evidenziando la posta in gioco che Biden e i democratici ritengono sia in bilico nella sua corsa contro il suo predecessore. , ex presidente Donald Trump.

Anche Trump era a New York giovedì, per partecipare a un evento per Jonathan Tiller, l'ufficiale della polizia di New York ucciso nel Queens all'inizio di questa settimana. Tiller è stato ucciso lunedì durante un blocco del traffico.

“Quello che è successo è stato un evento triste, triste, una cosa davvero terribile. E succede così spesso che non lo lasciamo accadere. Non possiamo”, ha detto Trump ai giornalisti.

E ha aggiunto: “Dobbiamo rafforzarlo. Dobbiamo tornare alla legge e all'ordine e dobbiamo fare molte cose in modo diverso perché non funziona.

La campagna dell'ex presidente spera di superare il record di Biden il mese prossimo. Si prevede che raccoglierà almeno 33 milioni di dollari, hanno detto fonti vicine alla questione Evento del 6 aprileAll'evento parteciperanno alcuni dei principali donatori del GOP.

Mentre gli eventi chiave di giovedì sera erano limitati ai donatori ben pagati, la campagna ha tenuto anche quello che hanno descritto come un “pre-programma” separato per i donatori di base, con la partecipazione della responsabile della campagna Julie Chavez Rodriguez e Biden, Obama e Clinton.

Quel potere da star sembra aver dato i suoi frutti. La campagna di Biden ha affermato di aver raccolto più di 25 milioni di dollari prima della raccolta fondi, rendendola la singola raccolta fondi politica di maggior successo di sempre in termini di dollari raccolti. Circa un terzo di quei 25 milioni di dollari provenivano da piccole donazioni di base di 200 dollari o meno effettuate online, hanno detto alla CNN fonti vicine agli sforzi di raccolta fondi.

I sostenitori sono stati invitati per 25 dollari a partecipare a un “pre-programma virtuale per i sostenitori di base” con la partecipazione dei tre presidenti.

Si prevede che la raccolta fondi di giovedì segnerà l'inizio del coinvolgimento di Obama nella campagna di Biden. L'ex presidente ha visitato la Casa Bianca la scorsa settimana per registrare i contenuti con Biden e hanno intenzione di diffonderli costantemente nelle prossime settimane.

Si prevede che giocherà un ruolo più importante nella campagna di Biden – viaggiando nei campus universitari e conquistando importanti quote sui campi di battaglia – più vicino a novembre.

Prima della raccolta fondi, centinaia di manifestanti sono scesi nelle strade del centro di Manhattan per protestare contro il sostegno di Biden a Israele durante la guerra a Gaza, chiedendo un cessate il fuoco.

Biden è stato interrotto dai manifestanti per il cessate il fuoco durante una sosta nella Carolina del Nord all'inizio della settimana, dove ha ammesso: “Hanno ragione: dobbiamo prestare maggiore attenzione all'interno di Gaza”. Ha anche chiamato Un cessate il fuoco temporaneo E liberare i prigionieri di Hamas.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori segnalazioni.

Jeff Zeleny, Donald Judd, Brian Rokus, Kristen Holmes e Fredreka Schouten della CNN hanno contribuito a questo rapporto.