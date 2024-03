La prima importante patch di aggiornamento per Dragon's Dogma 2 è qui e aggiunge un'opzione Nuovo gioco, ma è tardi su Xbox

Cosa hai bisogno di sapere

Il primo importante aggiornamento per Dragon's Dogma 2, il tanto atteso nuovo sequel ARPG di Capcom, è stato rilasciato su PC e PS5. La patch non è stata ancora distribuita su Xbox, anche se gli sviluppatori dicono che arriverà “nei prossimi giorni”.

La patch aggiunge l'opzione di iniziare una nuova partita se hai già esperienza di gioco ed espande a 99 il numero di oggetti per cambiare pelle dell'Arte della Metamorfosi disponibili nel gioco, lanciando inoltre una missione che ti consente di ottenere una residenza permanente che può è possibile accedervi prima nella storia.

Questo aggiornamento rende intercambiabili anche il motion blur e il ray tracing e aggiunge un'opzione a 30 fps su console, entrambe le quali migliorano la qualità DLSS e risolvono un bug nel rendering del modello su PC.

Correzioni e miglioramenti per le scarse prestazioni del PC sono previsti in “aggiornamenti futuri”, anche se al momento non è chiaro quando i giocatori possono aspettarsi che vengano rilasciati.

Pochi giorni dopo che lo sviluppatore Capcom ha rivelato per la prima volta una serie di cambiamenti vantaggiosi in arrivo per il suo nuovo gioco ARPG per giocatore singolo Dragon's Dogma 2, lo studio ha rilasciato uno speciale aggiornamento del gioco per il tanto atteso sequel che li porta in vita. È ora disponibile per il download e l'installazione per i giocatori su PC e PS5, sebbene non sia ancora stato rilasciato su Xbox. “Serie Xbox

Anche se è quasi impossibile dirlo leggendo le note ufficiali della patch grazie a una delle peggiori combinazioni di colori di testo e sfondo delle pagine web che abbia mai visto (controlla l'immagine qui sotto e capirai), l'aggiornamento, come previsto, aggiunge il opzione per iniziare un nuovo gioco se hai già un'esperienza di gioco continuativa. Inoltre, ha anche ampliato il numero di tomi Art of Metamorphosis disponibili nel gioco vanilla da 2 a 99, consentendo ai giocatori di cambiare l'aspetto di un personaggio più frequentemente se lo desiderano (a condizione che abbiano i Rift Crystals necessari).

Queste sono le modifiche più importanti apportate finora dalla patch al gioco, eliminando la necessità per i giocatori di scavare nei propri file ed eliminare i salvataggi o installare mod che aggiungono ulteriori elementi che alterano l'aspetto. In particolare, anche in precedenza era stata resa disponibile una missione che permetteva di acquisire una casa, offrendo ai giocatori delle prime fasi del gioco un'alternativa al campeggio e alle locande.

Sul serio, Capcom? Qual è la scelta del colore del testo per le note sulla patch? (Credito immagine: Windows Central)

Oltre a nuove opzioni di gioco e modifiche in tempo reale, l'aggiornamento principale include anche soluzioni a “vari problemi di visualizzazione del testo” e “varie correzioni di bug”. Inoltre, su console, ora è possibile attivare/disattivare sia il motion blur che il ray tracing, e c'è una nuova opzione per limitare il frame rate anche in Dragon's Dogma 2 a 30 fps.

La patch presenta anche modifiche specifiche per PC, anche se non illuderti in un aumento delle prestazioni se le tue prestazioni sono scarse (ho ottenuto buoni risultati su una piattaforma di gioco RTX 3070, ma le esperienze dei giocatori variano ampiamente). La qualità dell'immagine è stata migliorata durante l'utilizzo di DLSS e “un problema con il rendering del modello in alcune impostazioni specifiche” è stato risolto, ma Capcom afferma che i miglioramenti del frame rate non arriveranno fino a “futuri aggiornamenti”. Tieni presente che troverai una panoramica completa di tutte le note sulla patch nella sezione alla fine di questo articolo.

La dimensione dell'aggiornamento è abbastanza grande, pari a 1,6 GB su PC, e probabilmente sarà più o meno la stessa su PS5 poiché tutte le versioni di Dragon's Dogma 2 hanno una dimensione totale di circa 60-70 GB. Sospetto che questa sarà anche la dimensione della patch Xbox, anche se non lo sapremo con certezza finché non verrà rilasciata nei prossimi giorni.

Il gioco vanilla include ora 99 tomi Art of Metamorphosis, che ti consentono di cambiare l'aspetto del tuo personaggio quanto vuoi. (Credito immagine: Windows Central)

Nel complesso, questo sembra essere un aggiornamento inaugurale molto solido per il nuovo gioco fantasy open world di Capcom, anche se i giocatori PC con seri problemi di prestazioni rimarranno senza dubbio delusi dalla mancanza di miglioramenti in questo reparto. È anche un peccato che i fan di Xbox debbano aspettare una patch, anche se questo potrebbe essere il risultato del processo di certificazione dell'aggiornamento di Microsoft che rallenta le cose, come è successo con Palworld all'inizio di quest'anno. Questa è solo una speculazione.

Sebbene il lancio di Dragon's Dogma 2 sia stato piuttosto tumultuoso a causa della rivelazione dell'ultimo minuto di un negozio di microtransazioni, da allora ha raggiunto una valutazione “mista” su Steam e sta ricevendo feedback sempre più positivi dai giocatori. Personalmente, odio l'inclusione delle microtransazioni da parte di Capcom nel loro gioco di ruolo per giocatore singolo, ma alla fine non interferiscono affatto con l'esperienza di gioco e non mi impediscono di consigliare vivamente quello che sarà senza dubbio uno dei contendenti per Game of the 2024. Anno.

Arisen si avvicina al grande Riftcrystal a Vernworth, la capitale del Vermont. (Credito immagine: Windows Central)

Di seguito ho incluso le note complete sulla patch di aggiornamento del gioco, quindi non devi provare a leggerle Pagina web Capcom progettata in modo orribile.

PlayStation 5/Steam

Aggiunta l'opzione per iniziare una nuova partita quando esistono già i dati di salvataggio.

Modificato a 99 il numero di oggetti “Arte della Metamorfosi” disponibili nelle Gilde dei Pegni nel gioco.

Realizzata una missione che consente ai giocatori di avere la propria residenza (dove possono salvare e riposare) disponibile nelle prime fasi del gioco.

Vari problemi di visualizzazione del testo.

Varie correzioni di bug.

PlayStation 5

Aggiunta opzione* per attivare/disattivare il Motion Blur nelle opzioni.

Aggiunta opzione* per attivare/disattivare Ray Tracing nelle opzioni.

Aggiunta l'opzione per impostare il frame rate su un massimo di 30 fps nelle opzioni.

vapore

Qualità migliorata quando è abilitato DLSS SUPER RESOLUTION.

Risolto un problema con la visualizzazione dei moduli in alcune impostazioni specifiche. Queste opzioni non influiranno in modo significativo sul frame rate. Sono previsti miglioramenti del frame rate per gli aggiornamenti futuri.



Nei prossimi giorni sono previsti aggiornamenti per Xbox Series X|S.

