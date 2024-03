L'entità dei finanziamenti di Ryan Reynolds e Rob McIlhenney al Wrexham è stata rivelata dall'astronomica cifra salariale del club… dopo che i proprietari di Hollywood hanno ammesso di essere “pazzi senza la promozione della National League”

Il Wrexham ha rilasciato i conti finanziari della stagione promozionale del club

La squadra gallese è stata finanziata da Ryan Reynolds e Rob McIlhenny

Il boss della FOREST Stephen Reid dovrebbe ricevere una squalifica dalla linea laterale per il resto della stagione per la sua spaventosa invettiva verso l'arbitro – ascolta Tutto decolla

Il Wrexham ha pagato 6,9 milioni di sterline di stipendio durante la stagione di promozione della National League poiché il livello di finanziamento da parte dei proprietari di Hollywood del club Ryan Reynolds e Rob McIlhenny è stato rivelato nei loro ultimi conti.

La squadra gallese è stata promossa a campione della National League la scorsa stagione con 111 punti, dopo aver battuto il Notts County in una battaglia diretta per l'unico punto automatico.

Reynolds e McIlhenny hanno ammesso l'anno scorso che sarebbero rimasti inorriditi se il club non fosse riuscito a ottenere la promozione in League Two.

“Dal punto di vista finanziario, se non otteniamo una promozione quest'anno, saremo messi male”, ha detto McIlhenny a Welcome to Wrexham, al che Reynolds ha risposto: “Cazzo sì”.

“Stiamo investendo molto nella costruzione di questo club, dello stadio stesso, e se non miglioriamo quest'anno, il club sarà completamente, completamente e totalmente insostenibile”.

Rob McIlhenny e Ryan Reynolds, proprietari del club di Wrexham Hollywood, hanno pagato 6,9 milioni di sterline di stipendio durante la stagione di promozione del club.

Gli ultimi resoconti di Wrexham rivelano il livello di finanziamento destinato alla loro promozione nella stagione EFL

“Quindi la pressione è aumentata, non solo per noi ma per i giocatori in campo, le persone nella comunità. Quest'anno dobbiamo essere promossi”.

Il desiderio dei comproprietari di assicurarsi la promozione è indicato nei conti finanziari del club per l'anno terminato il 30 giugno 2023.

Il Wrexham ha subito una perdita totale di 5,1 milioni di sterline durante la stagione della National League, che ha rappresentato un record della divisione.

Questa cifra supera la precedente perdita record di Stockport County di 4,8 milioni di sterline in una stagione di promozione nel 2022, oltre a rappresentare un aumento significativo della perdita di 2,9 milioni di sterline di Wrexham nella stessa campagna.

Un aumento significativo della massa salariale del club è stato un fattore che ha contribuito con il Wrexham che ha pagato 6,9 milioni di sterline per l'anno finanziario, pari a 132.600 sterline a settimana.

Il monte salari è aumentato di circa 2,9 milioni di sterline rispetto alla stagione precedente, poiché il club è arrivato secondo nella contea di Stockport e ha perso agli spareggi.

Le vendite e i ricavi sono aumentati in modo significativo da quando il creatore di Always Sunny In Philadelphia, McElhenney, e l’attore di Deadpool Reynolds hanno acquistato il club per 2 milioni di sterline nel febbraio 2021.

Il fatturato è passato da 5,97 milioni di £ a 10,48 milioni di £ nell’anno terminato il 30 giugno 2023.

Il Wrexham è stato promosso a campione della National League con un record di punti

Il club ha concluso la sua assenza di 15 anni dalla Football League dopo essersi assicurato la promozione la scorsa stagione

I resoconti dei club hanno mostrato come la base di tifosi del Wrexham all'estero abbia contribuito ad aumentare il fatturato.

Wrexham ha evidenziato un aumento “sorprendente” delle sue vendite nel resto del mondo a 2,58 milioni di sterline da 657.000 sterline nei suoi conti del 2022, con le vendite nel Regno Unito che sono aumentate a 7,8 milioni di sterline da 5,3 milioni di sterline.

Leggi di più: Il valore del Wrexham è aumentato vertiginosamente da quando le star di Hollywood Ryan Reynolds e Rob McIlhenny hanno acquistato il club gallese mentre cercavano la promozione in League One

Il direttore del club Humphry Kerr ha scritto nei resoconti che il club “aspetta con interesse di vedere come cambierà questa percentuale in futuro”.

L’attività di vendita al dettaglio a Wrexham ha registrato un aumento di 3,43 milioni di sterline da 1,30 milioni di sterline nel 2022, mentre la sponsorizzazione è salita a 1,88 milioni di sterline da 1,05 milioni di sterline.

La corsa del club al quarto turno della FA Cup ha contribuito ad aumentare le entrate del calcio da 0,531 milioni di sterline a 1,31 milioni di sterline.

La squadra della League Two ha affermato che gli aumenti anno dopo anno delle proprie entrate hanno mostrato il potenziale del club, affermando che questo “aumenterebbe di nuovo in modo significativo dopo la promozione e la continua popolarità di Welcome to Wrexham”.

Wrexham ha osservato che il club deve essere attento a garantire che quando la serie Disney+ finirà, potrà “gestire efficacemente il cambiamento e continuare a raggiungere i nostri obiettivi sulla base dell’eredità che è stata creata”.

La terza stagione della serie dovrebbe essere trasmessa il mese prossimo.

Una dichiarazione di Wrexham afferma: “L'importo dovuto a RR McReynolds, LLC (di proprietà degli attori) alla fine dell'anno era di 8,98 milioni di sterline (2022: 3,71 milioni di sterline)”.

La serie Disney+ Welcome to Wrexham ha contribuito a far crescere la loro base di fan all'estero

“Le perdite finanziarie subite dal club dopo l'acquisizione non dovrebbero ripetersi, poiché le entrate generate dal club ora sono sufficienti a coprire i costi operativi del club in futuro.”

Queste perdite sono state ritenute necessarie per consentire al club di raggiungere il suo massimo potenziale nel più breve tempo possibile.

Ha aggiunto: “Il club non è sotto pressione immediata per ripagare questi prestiti a scapito dei progressi che cerchiamo di raggiungere, e sarà fornito/garantito un maggiore sostegno finanziario per sostenere i progetti di spesa in conto capitale che il club sta attualmente pianificando, che include aumentare la capacità del club”. Pista di gara e realizzazione di un impianto di allenamento per tutte le squadre del club.

Il Wrexham è in lizza per assicurarsi una seconda promozione consecutiva con il club nei posti di promozione automatica nella Lega Due con sette partite rimanenti in questa stagione.

I Red Dragons saranno tenuti a pagare £ 207.500 ad altri club per i trasferimenti dei giocatori nel caso in cui il club ottenga la promozione in questa stagione.

Inoltre, il Wrexham potrebbe pagare £ 509.710 come parte dei contratti e dei bonus dei giocatori nel caso in cui si assicurassero un posto nella League One.

Wrexham ha indicato che potrebbero essere pagati bonus aggiuntivi se il club otterrà la promozione al campionato in futuro.