Un giudice del Tennessee ha stabilito che il linebacker dei Grizzlies Ja Morant ha agito per legittima difesa in un alterco con un adolescente

La guardia dei Memphis Grizzlies Ja Morant ha ricevuto questa settimana una sentenza favorevole dal giudice della Corte distrettuale della contea di Shelby (Tenn.) che supervisiona la causa intentata contro di lui da Joshua Holloway. Martedì il giudice ha emesso un'ordinanza affermando che Morant stava agendo per legittima difesa nel 2022 quando diede un pugno in faccia a Holloway, allora 17enne, durante una partita di recupero nella sua casa nel Tennessee.

Holloway ha intentato una causa civile contro Morant l'anno scorso, ma quella sentenza, ha continuato il giudice, conferisce a Morant una “presunzione di immunità civile” nella causa e sposta l'onere della prova su Holloway per dimostrare che Morant dovrebbe assumersi la responsabilità civile.

L'alterco tra Morant e Holloway è avvenuto dopo diverse ore di giochi di rimorchio a casa di Morant. Holloway frequentava regolarmente la casa di Morant e sembrava che fosse lì, inizialmente, su invito della sorella minore di Morant prima di iniziare una relazione con la star dei Grizzlies. La corte ha ascoltato le testimonianze di nove testimoni a dicembre per capire come e perché è avvenuto l'incidente tra Morant e Holloway.

Holloway, Morant, suo padre Ty Morant, sua sorella Tenia, il suo amico Davonte Buck e l'ex veterano della NBA e attuale agente Mike Miller erano tra coloro che testimoniarono.

Il giudice Carol Chumney ha quindi stabilito una sequenza temporale di eventi che ha utilizzato per prendere la sua decisione. La situazione tra Holloway e Morant iniziò a peggiorare quando, scrisse Chumney nella sua dichiarazione, Holloway mise un pallone da basket ai piedi di Morant come mezzo per controllare la palla per iniziare il gioco piuttosto che passargliela.

“Morant, gli altri giocatori e gli spettatori hanno considerato la mossa irrispettosa”, ha scritto Chumney nel documento. Morant lo ha detto al querelante – “è stato irrispettoso” – e ha restituito la palla al querelante. A questo punto, il querelante non controllerà la palla. Tieni la palla seduta. Poi ha calciato il pallone. Là calciavano la palla avanti e indietro, facendola rotolare. La palla è finita verso la recinzione, dall'altra parte del campo perché nessuno l'ha presa.

“Il querelante ha risposto restituendo la palla al signor Morant, e questo scambio è continuato per un po'. Alla fine, però, con esasperazione degli altri giocatori, il signor Morant ha raccolto la palla e l'ha passata con il petto al querelante. di “controllare” per vedere se la sua squadra era pronta, l'attore ha immediatamente restituito la palla al signor Morant, colpendolo in faccia.

La palla ha colpito Morant in bocca e gli ha fatto cadere la testa all'indietro, secondo la descrizione di Chumney.

“Il querelante non si è scusato né ha fornito alcuna indicazione che colpire in faccia il signor Morant fosse sbagliato. Il signor Morant ha risposto chiedendo al querelante: “Cosa stai facendo?”, intendendo “Cosa hai fatto” o “Perché stai facendo” quello?'” I giocatori e gli altri spettatori hanno capito questo significato. Il querelante non ha risposto verbalmente alla domanda di Morant.

In quel momento non ha detto parole minacciose. Ma la risposta del querelante è stata non verbale: si è tirato su i pantaloncini.

La mossa è stata interpretata come un segno del desiderio di Holloway di combattere, ha scritto Chumney, citando le testimonianze di sei testimoni che hanno descritto questa intenzione. Morant e Holloway avanzarono quindi l'uno verso l'altro e finirono in uno scontro petto a petto prima che Holloway si scontrasse con Morant con la spalla e si preparasse ancora una volta a combattere, scrisse Chumney.

“Morant ha fatto un passo indietro”, si legge nel documento di Chumney. “Holloway si tirò su di nuovo i pantaloni e fece un passo avanti. Il signor Morant interpretò queste azioni come se significasse che l'attore stava per colpirlo. Ha risposto con un solo pugno per proteggersi. L'attore inciampò all'indietro ma poi si riprese, alzò la guardia e fece un altro passo avanti.Il signor Buck allora rispose con un pugno.Il querelante cadde a terra quando il signor Buck lo colpì, e il signor Buck immediatamente cominciò a trascinare via il signor Morant.

Chumney ha dichiarato che la risposta di Morant era sufficiente per determinare che aveva agito in modo equo per legittima difesa secondo la legge del Tennessee e che l'uso della forza era giustificato.

