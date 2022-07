L’icona giapponese Yuzuru Hanyu si ritira dalle competizioni

L’icona giapponese del pattinaggio artistico Yuzuru Hanyu ha annunciato che si ritirerà dalle competizioni martedì, ma continuerà a cercare di ottenere l’inafferrabile asse a quattro assi come pattinatore professionista allo spettacolo.

Dopo aver perso la sua terza medaglia d’oro olimpica consecutiva alle Olimpiadi di Pechino a febbraio, il 27enne campione del mondo dal 2014 al 2017 non ha chiarito se gareggerà di nuovo sul ghiaccio.

Yuzuru Hanyu, due volte medaglia d’oro nel pattinaggio artistico, sorride durante una conferenza stampa a Tokyo il 19 luglio 2022. Il 27enne ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni. (kyudo) == kyudo

“Non potrò più confrontarmi con altri concorrenti”, ha detto durante una conferenza stampa a Tokyo. “Ma continuerò a combattere contro le mie debolezze e il mio vecchio io”.

“In termini di risultati ho ottenuto tutto quello che potevo. Ho smesso di voler essere valutato”.

Ha mancato di poco di diventare il primo atleta ad effettuare un salto quadruplo in competizione durante il pattinaggio libero a Pechino, cadendo nel suo tentativo di salto quadruplo a mezza alternanza.

Una foto composita scattata il 10 febbraio 2022 mostra Yuzuru Hanyu del Giappone che cerca di utilizzare un asse quad durante il pattinaggio libero maschile alle Olimpiadi invernali di Pechino al Capital Indoor Stadium di Pechino. (kyudo) == kyudo

Hanyu, vincitore anche di quattro finali consecutive del Gran Premio dal 2013 e sei volte campione nazionale, si è ritirato dai campionati del mondo a marzo perché non si era ripreso dalla distorsione alla caviglia subita a Pechino.

“Ho continuato fino a Pechino alla ricerca del quad axle, ma sento di non poterlo fare necessariamente nelle competizioni”, ha detto Hanyu. “In realtà mi sento come se stesse dando a più persone la possibilità di vederlo (di persona).”

“Ho preso la decisione (di smettere di gareggiare) dopo Pechino… Ho pensato a molte cose e mi sentivo come se non avessi più bisogno di essere sullo stesso palco, sentendomi anche più determinato a migliorare e diventare più forte”.

Hanyu, originario di Sendai, nella prefettura di Miyagi, nella regione nord-orientale del Tohoku, in Giappone, ha iniziato lo sport all’età di quattro anni e ha ispirato le vittime del terremoto e dello tsunami del 2011 che hanno devastato la regione con una vittoria ai Giochi di Sochi del 2014.

È stato il primo pattinatore artistico maschile non dall’Europa o dagli Stati Uniti a vincere la competizione olimpica.

Fece Storica difesa della sua medaglia d’oro olimpica ai Giochi di PyeongChang 2018diventando il primo a raggiungere questa impresa nello sport in 66 anni, dai tempi dell’americano Dick Button.

diventa Hanyou Il più giovane destinatario del People’s Honor Award dal governo giapponese All’età di 23 anni quell’anno.

Hanyu ha rivelato che avrebbe potuto lasciare la competizione dopo la vittoria olimpica nel febbraio 2018, quando ha trionfato dopo essere tornato da un infortunio al legamento della caviglia destra appena tre mesi fa.

Il pattinatore artistico giapponese Yuzuru Hanyu esegue il suo pattinaggio libero alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang a Gangneung, in Corea del Sud, il 17 febbraio 2018 (Kyodo) == Kyodo

Ma ha continuato a combattere perché doveva ancora vincere il campionato dei quattro continenti, che ha vinto nel 2020 per rivendicare tutti i titoli più importanti di questo sport.

“Sono pieno di determinazione e speranza”, ha detto Hanyu nella sua nuova classe, anche se ha ammesso di trovare “estremamente difficile” tracciare una linea mentale tra un ciclista e uno skater durante lo spettacolo.

“Ci sono dei piani in lavorazione, ma sono riluttante a darvi dettagli… Penso che ci siano più modi per mostrare lo snowboard che sono appropriati per questo tempo ed era”, ha detto. “Spero di fare in modo che i fan che non sono mai venuti a guardare vogliano venire”.

“Apprezzerò il valore sportivo dello snowboard come atleta professionista mentre perseguo i miei ideali. Non ho senso di solitudine”.

Yuzuru Hanyu, il campione del mondo e olimpico, cade mentre si allenava a Osaka il 9 novembre 2017, per la NHK Cup, poiché la perdita era abbastanza grave da aver bisogno di cure. Alla ricerca del suo terzo titolo consecutivo in NHK nel fine settimana, Hanyu sembrava essersi infortunato alla caviglia destra quando è caduto mentre tentava un lutz quadrupede. (Kyodo)

Finito quarto alle Olimpiadi invernali di Pechino a febbraio.

Dopo un tentativo fallito di tre cagliate a Pechino, Hanyu ha detto che “non aveva più da offrire” e aveva bisogno di tempo per pensare al suo futuro.

“Non importa in quale campo si trovi”, ha detto del suo prossimo passo dopo il festival olimpico. “Potrebbe essere uno spettacolo sul ghiaccio o una competizione”.

Hanyu è tornato sul ghiaccio per lo spettacolo di quattro stazioni “Fantasy on Ice” che si tiene a maggio e giugno in Giappone.

La pattinatrice artistica giapponese Yozuru Hanyu si esibisce allo spettacolo Fantasy on Ice alla Makuhari Messe di Chiba, vicino a Tokyo, il 27 maggio 2022. (Kyodo) == Kyodo

Hanyu, che ha iniziato a sciare all’età di quattro anni, è sopravvissuto al terremoto e allo tsunami del 2011 che hanno devastato la regione ed è diventato un campione locale quando ha vinto il suo primo oro olimpico a Sochi nel 2014 da adolescente.

Yuzuru Hanyu, pattinatore artistico giapponese di cinque anni, è raffigurato su una pista di pattinaggio nel novembre 2000 (Foto per gentile concessione della famiglia Hanyu) (Kyodo)

