Brian Koberger, il sospettato degli omicidi dell'Idaho, non era neanche lontanamente vicino alla scena del crimine, dicono i documenti del tribunale

Brian Kohberger, accusato di aver ucciso quattro studenti dell'Università dell'Idaho nel novembre 2022, stava guidando a ovest di Mosca, Idaho, la notte degli omicidi. Lo dice il suo avvocatoE la difesa prevede di fornire una torre di telefoni cellulari e un esperto di radiofrequenza per corroborare parzialmente questo resoconto, come mostra un documento del tribunale a sostegno dell'alibi della difesa depositato mercoledì.

Kohberger stava guidando Pullman, a ovest di Washington e Mosca, a sud dell'Idaho, “come se spesso camminasse e corresse e/o guardasse la luna e le stelle”, dice il suo avvocato nel documento. Le due città distano circa 10 miglia l'una dall'altra.

Il giudice nel processo per quadruplo omicidio dell'Idaho rimprovera l'avvocato di Brian Kohberger per un sondaggio telefonico tra potenziali giurati

Maggiori informazioni su dove si trova Kohberger saranno condivise dopo che i pubblici ministeri avranno fornito le prove precedentemente richieste, afferma il documento.

A causa dell'ampio ordine di silenzio, ai pubblici ministeri, agli avvocati difensori e agli avvocati delle famiglie delle vittime e dei testimoni è vietato dire pubblicamente qualsiasi cosa diversa da ciò che è già agli atti pubblici.

L’archiviazione è l’ultima svolta nel caso di alto profilo contro Kohberger, accusato di aver accoltellato quattro studenti universitari dell’Idaho il 13 novembre 2022. È stata presentata una dichiarazione di non colpevolezza A nome suo lo scorso maggio, e suo I pubblici ministeri hanno indicato che intende presentare un alibi come parte della sua difesa.

I difensori pubblici di Kohberger hanno più volte sottolineato la disponibilità del loro cliente a fare lunghi viaggi da solo di notte. UN Deposito di agosto, hanno scritto della notte degli omicidi, “Mr. Kohberger non afferma di trovarsi in un determinato luogo in un determinato momento.

Tuttavia, mercoledì è stata depositata una documentazione che delinea l'alibi di Kohberger Atteso da mesi: La legge dell'Idaho lo richiede Un imputato deve presentare per iscritto “il luogo o i luoghi specifici in cui l'imputato afferma di essere stato al momento dell'accusa e i nomi e gli indirizzi dei testimoni sui quali si basa per stabilire tale alibi”.

Il giudice nel caso di Kohberger ha prorogato più volte la data di presentazione, l'ultima delle quali Fissare una scadenza mercoledì Durante un'udienza a fine febbraio.

Kohberger, 29 anni, deve affrontare quattro capi d'imputazione di omicidio di primo grado e uno di rapina negli omicidi. Kaylee Goncalves, 21 anni; Madison Mohan, 21 anni; Chana Kernodil, 20 anni; e Ethan Chapin, 20 anniIn una casa appena fuori dal campus principale dell'università a Mosca.

