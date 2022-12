Buffalo Woman salva l’uomo dalla tempesta, si blocca dopo aver implorato aiuto sul live streaming di Facebook

Cnn

come Tempesta potente Mentre la parte occidentale di New York è stata colpita da accecanti condizioni di bufera di neve all’inizio della vigilia di Natale, una donna Buffalo è entrata in azione quando ha individuato un uomo colto dalla tempesta.

Shakira Actri ha detto che era a casa quando ha sentito qualcuno urlare per strada. Quando guardò fuori dalla finestra, vide un uomo che chiedeva aiuto nel freddo gelido.

Il ragazzo di Actry ha portato Joe White, 64 anni, in casa e ha usato un asciugacapelli per sciogliere il ghiaccio dalle sue mani rosse e piene di vesciche e un “tagliaerba” per togliersi gli anelli, ha detto. Un live streaming su Facebook.

Quando la donna Buffalo ha cercato di chiamare i soccorritori per chiedere aiuto, non è venuto nessuno, ha detto. E senza esperienza nelle cure mediche, Actry ha detto di essere preoccupata per la sua sicurezza.

È andata su Facebook per condividere l’accaduto e chiedere aiuto.

“Sto impazzendo perché ho paura”, ha detto durante il live streaming. “Da quando l’ho avuto ho iniziato a vedere il suo corpo cambiare molto: ogni ora il suo corpo cambiava più velocemente”.

I soccorritori non sono stati in grado di rispondere alle chiamate per ore durante il fine settimana mentre la tempesta seppelliva Buffalo nella neve profonda, anche con le ambulanze e le squadre di soccorso bloccate nella neve, hanno detto i funzionari della contea di Erie nelle conferenze stampa.

Proprio alla fine 31 morti per cause meteorologiche Confermato nella contea di Erie di New York, dove un EMS era responsabile del ritardo, afferma il dirigente della contea Mark Bolancarz.

Actry ha detto che temeva per la vita di White perché nessuno è venuto ad aiutarla.

“Ho chiamato la Guardia Nazionale. Ho chiamato il 911. Ho chiamato tutti – continuano a dirmi che sono su una lista. Non voglio essere su una lista”, ha detto Actery nel suo livestream. su qualsiasi altra cosa. Quest’uomo non morirà qui.

Alla fine, ha detto, le sue richieste sono state esaudite.

Actry ha pubblicato un altro dei suoi live streaming su Facebook e un gruppo di uomini che hanno portato White in ospedale la notte di Natale. “Sono in macchina con lui e alcuni buoni samaritani vengono e ci tirano fuori”, ha detto.

Secondo Actry, uno degli uomini ha detto di aver visto il suo primo live streaming su Facebook ed è venuto ad aiutarla.

Livestream Actery rassicura White nel retro dell’auto sulla strada per l’ospedale.

“Stai facendo un ottimo lavoro, Joe,” disse. “Devi respirare, vero?”

White si sta ora riprendendo in terapia intensiva con un congelamento di quarto grado dopo essere arrivato in ospedale domenica notte, ha detto alla CNN sua sorella Yvonne White.

“Spero e prego per il meglio”, ha detto.

Yvonne White ha detto che è stato un “miracolo” che suo fratello maggiore, che è disabile dello sviluppo e vive in una casa famiglia, si sia ricordato del suo numero di telefono quando Actry è andato a prenderlo.

Il capo di White, Ray Barker, ha detto che White è diventato disorientato dopo aver lasciato la sua squadra a casa durante una tempesta di neve mattutina della vigilia di Natale.

Barker ha detto che White probabilmente pensava di dover andare a lavorare anche se aveva il giorno libero.

“Era un disastro”, ha detto Barker alla CNN. “E (Actry) gli ha chiaramente salvato la vita.”

Anche la sorella di White è grata ad Actry, che dice che ora si sente come una famiglia.

“Abbiamo cercato tutti di aiutarci a vicenda ed è stato meraviglioso”, ha detto alla CNN. “Ora mi sento come se avessi una sorella e tre nipoti”, dice, riferendosi ad Actry e ai suoi figli.

Barker è il direttore del programma al North Park Theatre, dove lavora White, e lo conosce da più di 30 anni. Avendo lavorato a teatro dal 1980, White è l’impiegato più longevo.

“Il teatro era davvero tutta la sua vita”, ha detto Barker alla CNN.

“Eravamo preoccupati per Joe”, ha detto Barker. “Sappiamo che attualmente sta ricevendo buone cure mediche e non vediamo l’ora che torni a teatro”.

Il teatro ha iniziato a raccogliere fondi per Actery e For White, che insieme hanno raccolto più di $ 50.000, e il teatro ha onorato Actery e il suo ragazzo, Trent, con un messaggio sul tendone.

“Grazie Shakira e Trent. Guarisci presto, Joe», disse.