Cattive notizie se usi DuckDuckGo

Ci sono molti browser e motori di ricerca che non provengono da Google. Clicca o tocca qui per confrontare il nostro motore di ricerca. La maggior parte delle persone sa che i browser e i motori di ricerca possono tracciare la tua attività online.

Per combattere la visione generale dei giganti della tecnologia, alcuni motori di ricerca si sono spostati verso una privacy più forte e affermano di non raccogliere alcuna informazione identificabile. Uno di questi è DuckDuckGo, che filtra anche potenziali risultati di ricerca personalizzati.

Ma con lo slogan “Privacy. Semplificato”, si scopre che i tuoi dettagli non sono affatto privati. Continua a leggere per scoprire perché DuckDuckGo è in acqua calda con milioni di utenti.

Ecco il retroscena

Per maggiore sicurezza e privacy, molti utilizzano motori di ricerca come Brave o DuckDuckGo che impediscono la raccolta dei dati. Ma ottenendoSi scopre che DuckDuckGo ha un contratto di contenuto di ricerca congiunto con Microsoft.

Ciò significa che il motore di ricerca consente intenzionalmente di tracciare Microsoft su altri siti Web. Sebbene non raccolga e memorizzi ancora informazioni personali, l’accordo consente a Microsoft di tenere traccia dell’indirizzo IP dell’utente quando si fa clic su un annuncio pubblicitario.

DuckDuckGo ha confermato il monitoraggio, con il CEO e fondatore Gabriel Weinberg Spiegazione su Twitter I risultati di ricerca sono completamente anonimi, compresi gli annunci. “Per gli annunci, abbiamo collaborato con Microsoft per proteggere i clic sugli annunci”, ha affermato.

Cosa puoi fare al riguardo

DuckDuckGo sta lavorando per rimuovere la clausola dal contratto. Weinberg ha spiegato che l’attuale accordo “ci impedisce di fare di più per le proprietà di proprietà di Microsoft” ma “lavora instancabilmente dietro le quinte per cambiare questi requisiti”.

Mentre aspetti di tenere traccia delle modifiche su DuckDuckGo, ci sono alcune altre opzioni che puoi provare:

inizia la pagina : è stato definito “il motore di ricerca più privato del mondo”, inizia la pagina Utilizza le capacità di Google senza tracciare i suoi utenti. Usandolo ti sembrerà di essere su Google, ma non devi preoccuparti che l’azienda monitori e venda i tuoi dati al miglior offerente. Fare clic o toccare qui per maggiori dettagli.

: è stato definito “il motore di ricerca più privato del mondo”, inizia la pagina Utilizza le capacità di Google senza tracciare i suoi utenti. Usandolo ti sembrerà di essere su Google, ma non devi preoccuparti che l’azienda monitori e venda i tuoi dati al miglior offerente. Fare clic o toccare qui per maggiori dettagli. bing : Con più suggerimenti di completamento automatico di Google E Migliori ricerche video, Bing è una potente opzione di ricerca. Dà inoltre la priorità agli articoli pubblicati che hanno guadagnato molto traffico nel tempo rispetto ad articoli più recenti con molti termini rilevanti. Controllalo qui.

: Con più suggerimenti di completamento automatico di Google E Migliori ricerche video, Bing è una potente opzione di ricerca. Dà inoltre la priorità agli articoli pubblicati che hanno guadagnato molto traffico nel tempo rispetto ad articoli più recenti con molti termini rilevanti. Controllalo qui. coraggioso: un browser incentrato sulla privacy dispone di un proprio motore di ricerca integrato nel browser. coraggiosa ricerca Non tiene traccia di te o dei risultati di ricerca e non venderà mai i tuoi dati alle società pubblicitarie. Fare clic o toccare qui per maggiori dettagli.

