China East Accident Investigation Azione deliberata – Fonti

Washington, 17 mag. (Reuters) – Gli inquirenti indagano sull’incidente aereo di un aereo della China Eastern Airlines. (600115SS) Jet sta indagando se ci sia stato un trasloco deliberato in aeroporto e finora non ci sono prove di un problema tecnico, con due persone che spiegano la questione.

Martedì, il Wall Street Journal ha riferito che i dati di volo dalla scatola nera del Boeing 737-800 indicavano che qualcuno nella cabina di pilotaggio aveva deliberatamente schiantato l’aereo, citando funzionari statunitensi che avevano familiarità con la valutazione preliminare.

Boeing Co. (BANDIRE)Il produttore di jet e il National Transportation Safety Board (NTSB) degli Stati Uniti hanno rifiutato di commentare e hanno inviato domande alle autorità di regolamentazione cinesi.

Il Boeing 737-800, in rotta da Kunming a Guangzhou, si è schiantato sulle montagne del Guangxi il 21 marzo, uccidendo tutti i 123 passeggeri e nove membri dell’equipaggio a bordo.

È stato il peggior disastro aereo sulla Cina continentale in 28 anni. leggi di più

Le autorità hanno affermato che i piloti non hanno risposto alle ripetute chiamate dei controllori del traffico e degli aerei vicini mentre effettuavano atterraggi rapidi. Una fonte ha detto che gli investigatori della Reuters stavano guardando per vedere se l’incidente fosse un atto “volontario”.

Gli screenshot della storia del Wall Street Journal sembravano essere stati censurati mercoledì mattina sia sul sito cinese Weibo, simile a Twitter, sia sull’app di notizie Wechat. Gli hashtag “China Eastern” e “China Eastern Black Boxes” sono stati banditi su Weibo, indicando che violano le leggi pertinenti e che gli utenti non potranno condividere la storia nelle chat di gruppo su Wechat.

In risposta alle voci di un incidente deliberato su Internet l’11 aprile, l’amministrazione dell’aviazione civile cinese ha affermato che la speculazione aveva “gravemente fuorviato il pubblico” e “interferito con le indagini sull’incidente”.

La Cina orientale non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento martedì. Il Wall Street Journal ha riferito in una dichiarazione che la compagnia aerea non aveva rilasciato alcuna prova che potesse determinare se ci fossero problemi con l’aereo precipitato. L’ambasciata cinese ha rifiutato di commentare.

Il 737-800 è stato il precursore del 737 Max di Boeing, ma non aveva le impostazioni associate agli incidenti del 737-MAX del 2018 e del 2019, che hanno portato al lungo atterraggio del MAX.

La Cina ha fatto atterrare la sua intera flotta di 737-800 aerei dopo l’incidente a est, ma ha ripreso i voli a metà aprile come misura prevalente all’epoca, respingendo i nuovi problemi di sicurezza del modello Boeing precedente e più ampiamente utilizzato.

In una sintesi del rapporto preliminare sull’incidente non pubblicato il mese scorso, secondo gli esperti, le autorità di regolamentazione cinesi non hanno indicato alcuna raccomandazione tecnica per il 737-800, che è in servizio dal 1997.

Il presidente dell’NTSB Jennifer Homondi ha dichiarato in un’intervista alla Reuters del 10 maggio che gli investigatori del consiglio di amministrazione e la Boeing si erano recati in Cina per assistere le indagini cinesi. Ha osservato che l’indagine fino ad oggi non ha identificato alcun problema di sicurezza che richieda un’azione urgente.

Homondi ha affermato che il consiglio “emetterà raccomandazioni sulla sicurezza di emergenza” se ci fossero problemi di sicurezza.

NTSB ha assistito gli investigatori cinesi nella revisione delle scatole nere nel suo laboratorio statunitense a Washington.

Le azioni Boeing sono aumentate del 6,5%.

Funzionari cinesi affermano che potrebbero essere necessari due anni o più per compilare un rapporto finale sulle cause. Gli analisti affermano che la maggior parte degli incidenti sono causati da un mix di fattori umani e tecnici.

Gli incidenti intenzionali sono eccezionalmente rari. Gli esperti affermano che ciò ha aperto le porte a recenti ipotesi sul fatto che l’atto sia stato compiuto da un pilota da solo oa seguito di una rissa o di un’intrusione, ma nessuna prova è stata confermata.

Nel marzo 2015, un copilota di Germanwings ha fatto schiantare deliberatamente un Airbus A320 sulle montagne francesi, uccidendo tutti a bordo.

Gli investigatori francesi hanno identificato il 27enne come affetto da un sospetto “episodio psicologico depressivo” nascosto al suo datore di lavoro. Hanno quindi chiesto una migliore guida per la salute mentale e gruppi di supporto più forti per i piloti.

