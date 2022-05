Putin aveva un odore strano e non mangiava né beveva a cena: Fiona Hill

L’ex consigliere di Trump Fiona Hill ricorda di aver incontrato Vladimir Putin a cena.

Ha notato che Putin puzzava “come se fosse uscito da uno speciale bagno preparatorio”.

Ha affermato che Putin non ha mangiato né bevuto a cena e ha usato carte con parole enormi.

Scarica Qualcosa si sta caricando.

Colle FionaIl consigliere per la Russia dell’ex presidente Donald Trump ha descritto com’era sedersi accanto al presidente russo Vladimir Putin a cena, compreso lo strano odore che emanava.

Hill ha fatto queste dichiarazioni mentre Parlando al programma “Desert Island Discs” della BBC Soundsdurante la quale ha raccontato la sua esperienza seduta vicino al leader russo.

“Ho indossato l’abito, uno di quegli abiti su misura impeccabili, il modo in cui pulsa la piccola vena sul lato sinistro del suo viso”, ha detto Hill nell’episodio andato in onda l’8 maggio.

Oltre a notare che “l’orologio di Putin è molto costoso”, Hill ha anche notato che il presidente russo “poteva davvero indossare gli occhiali” perché usava carte con parole enormi.

“Potevo leggerli tutti, schede che gli dicevano chi era e cosa avrebbe dovuto dire e cose del genere”, ricorda.

Hill ha anche osservato che Putin “non ha mangiato né bevuto nulla” durante il pasto.

Soprattutto, Hill ha anche detto di aver notato l’odore del leader russo.

“Ora, suona davvero strano, ma potevo sentire l’odore che era stato lavato di fresco. Non indossava acqua di colonia, ma era come se fosse appena uscito da una preparazione privata o qualcosa del genere, in questo momento”, ha detto Hill.

Ha aggiunto che Putin sembrava avere “il controllo completo” dell’immagine che ha presentato agli altri.

“Ho pensato, ‘Wow, guarda questo'”, ha detto Hill. “È tutto messo in scena. Ogni piccola componente di questo è stata organizzata. Questa è la prestazione”.

Ha anche detto che Putin “non parlava molto” e che “la guardava a malapena” durante il pasto.

Hill è meglio conosciuto per aver lavorato nell’amministrazione Trump come consigliere per la Russia. Negli ultimi mesi, ha sollevato in più occasioni le sue osservazioni sulle interazioni dell’ex presidente con Putin.

A novembre, Hill ha detto che pensa Trump invidiava Putin perché voleva governare gli Stati Uniti “a suo piacimento”. A gennaio e febbraio, Hill ha anche espresso le sue opinioni sull’invasione russa dell’Ucraina, dicendo che Trump Potrebbe aver incoraggiato Putin durante il suo mandato, E Far sembrare gli Stati Uniti deboli alla Russia.

Ad aprile, Hill ha affermato che Trump ha iniziato ad assomigliare a Putin durante la sua presidenza, In termini di “pratica e inclinazione politica”.