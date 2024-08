Come Danny Johnson ha giocato per i Red Sox e i Blue Jays in una partita della MLB

BOSTON (AP) – L’ex Blue Jays e l’attuale ricevitore dei Red Sox Danny Johnson non hanno giocato nella stessa partita per entrambe le squadre – la prima volta nella storia della Major League Baseball.

Ha battuto per entrambe le squadre nello stesso inning.

In una stranezza statistica resa possibile da due delle entità più strane sulla terra – il libro delle regole del baseball e il clima del New England – Johnson è diventato l’unico giocatore ad apparire su entrambi i lati del box score del baseball quando è sceso in campo per Boston lunedì. Ha iniziato per Toronto a giugno prima di essere ceduto ai Red Sox in una ripresa della partita ritardata dalla pioggia.

Dopo essere andato 1 su 4 per Boston, parte di un altro combattimento per Toronto, sono stato sorpreso di apprendere di essere stato il primo a farlo. I Blue Jays hanno vinto 4-1. “È ottimo, Lascia un segno nel gioco. È interessante, strano. Sono grato di aver avuto questa opportunità.

Giocando per Toronto il 26 giugno, Johnson ha commesso fallo sull’unico campo che ha visto dal titolare di Boston Gutter Crawford nel secondo inning prima che i Tharps venissero chiamati. Il 27 luglio, Johnson è stato scambiato da Toronto a Boston Per tre leghisti minori.

Dopo che la possibilità che Johnson diventasse un giocatore di baseball è diventata popolare per la prima volta nel gioco, il manager dei Red Sox Alex Cora ha detto la scorsa settimana che avrebbe giocato contro Johnson quando la partita sospesa fosse ripresa, dicendo: “Facciamo la storia”.

“È davvero un bel momento di cui far parte”, ha detto Cora lunedì. “Non so se succederà di nuovo. Deve essere come se accadesse la tempesta perfetta, a cominciare dalla tempesta. Sono felice che tutti si siano divertiti.

Prima che il gioco riprendesse alle 14:06 di lunedì – 65 giorni, 18 ore e 35 minuti di ritardo – Daveson Perez, coordinatore delle relazioni con i media dei Red Sox, ha annunciato i cambiamenti nella sala stampa del Fenway Park: “Pizzicotto per Danny Johnson: Daulton Varsho. Cambiamenti difensivi : Danny Johnson è ora al ricevitore.

Dietro Johnson, Nick Pivetta ha concluso la partita iniziata da Johnson eliminando Varsho. Poi Johnson è entrato per i Red Sox con due eliminati nella metà inferiore del frame, ha ricevuto un bel applauso da un piccolo pubblico di truccatori e ha colpito una linea pigra in prima base per terminare l’inning.

“A partire da questo, può essere un po’ strano”, ha detto Johnson. “Quando entri in area, è ‘gioco aperto’ e ho cercato di rimanere presente, rimanere bloccato dentro.”

La moglie, i figli di Johnson e alcuni amici erano lì per vederlo prendere il suo posto nei libri dei record del baseball – o nelle note a piè di pagina. Quando sono arrivati, hanno visto una sua foto sul tabellone con indosso un berretto dei Blue Jays.

“Quando sono uscito oggi, sì, mi sono visto lì, di sicuro”, ha detto Johnson. “Era un po’ come, ‘Okay, dove siamo?'”

Prima del primo lancio, gli arbitri di casa hanno avuto una lunga conversazione con gli allenatori che hanno tirato fuori alcune delle carte della formazione più strane nella storia del baseball. Il manager dei Blue Jays, John Schneider, ha detto di essere felice di vedere il suo ex giocatore, backup di una vita e battitore .222 in carriera, ricevere un po’ di attenzione.

“Penso che sia bello per lui entrare nei libri dei record come il primo giocatore a farlo”, ha detto Schneider. “Conosco Jano da sempre, è sempre stato in grado di essere se stesso, ed è bravo in diverse cose. È molto gentile.”

Johnson ebbe un singolo nel quinto inning: il primo successo di Boston. Ha avuto un flyout nel settimo, poi due eliminati nel nono e un corridore nel secondo, ma è stato eliminato su uno swing controllato per terminare la partita.

Il 29enne destrorso ha detto di aver indossato due maglie durante la partita (tre, se si conta quella di Toronto che indossava a giugno). Ne terrà uno per sé e lo invierà alla Baseball Hall of Fame; Un sostenitore era a disposizione per contrassegnare tutta l’attrezzatura di Johnson.

Cooperstown Church ha detto di aver richiesto una scorecard al marcatore ufficiale Bob Ellis quando la partita è iniziata a giugno.

“Questa scorecard sarà un ottimo strumento per documentare e illustrare questa storia, con il nome di Danny Johnson su entrambe le squadre”, ha detto il portavoce di Hall John Shestakofsky.

___

MLB AP: https://apnews.com/hub/mlb