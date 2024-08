Le azioni fluttuano in un trading debole in vista dei rapporti di Nvidia: riepilogo dei mercati

(Bloomberg) – Con la scadenza degli utili di Nvidia Corp. a un giorno di distanza e una serie di dati economici statunitensi previsti per la fine della settimana, martedì c’è stato poco movimento nei mercati.

I contratti futures per azioni statunitensi, buoni del Tesoro e dollaro non hanno registrato cambiamenti significativi. I rischi sembrano alti per Nvidia, soprattutto dopo la stagione degli utili, che ha mostrato risultati deludenti per le altre grandi aziende incluse nella lista dei “Great Seven”. I prossimi rapporti sulla crescita economica degli Stati Uniti, sui prezzi, sulla spesa personale e sull’occupazione contribuiscono ad alimentare l’atmosfera di attesa.

Il peso di Nvidia, che è la seconda società più ponderata nell’S&P 500 dopo Apple, e la sua valutazione elevata significano che è vulnerabile a fluttuazioni significative che potrebbero avere un’ampia risonanza. I prezzi nel mercato delle opzioni mostrano che i trader vedono il potenziale per un movimento di circa il 10% in entrambe le direzioni dopo gli utili, il che significherebbe che il Nasdaq 100 è salito di circa 160 punti, o un movimento di circa lo 0,8%, secondo i dati compilati da Bloomberg.

“I numeri di Nvidia saranno buoni, ma ciò che conta è la guidance per capire se la domanda è ancora sana”, ha affermato Alberto Toshio, portfolio manager di Kairos Partners. “Se riceviamo cattive notizie, la rotazione sarà più forte che mai poiché il mercato è ancora fortemente dipendente dalle società a grande capitalizzazione”.

Leggi: Cosa potrebbe significare un taglio dei tassi a settembre per l’economia e le elezioni

Tra i singoli titoli nelle negoziazioni pre-mercato negli Stati Uniti, le azioni di Paramount Global sono scese dopo che l’erede di Seagram, Edgar Bronfman Jr., si è ritirato dall’offerta per rilevare la società madre di CBS, che diventerà la filiale Sky Dance Media del produttore. David Ellison nuovo proprietario. Le azioni di Nvidia sono aumentate.

Gli investitori sperano che il mercato rialzista delle Big Tech si espanda dopo che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha segnalato venerdì che la banca centrale taglierà presto i tassi di interesse. Altri politici hanno fatto eco al suo tono accomodante: la presidente della Fed di San Francisco Mary Daly ha affermato che è opportuno iniziare ad abbassare i tassi di interesse, mentre il suo omologo di Richmond Thomas Barkin ha affermato di vedere ancora rischi al rialzo per l’inflazione, sebbene sia favorevole a una “riduzione” della politica.

Gli economisti si aspettano che l’indice dei prezzi PCE, esclusi alimentari ed energia (la misura preferita dalla Fed per l’inflazione core), aumenti dello 0,2% a luglio per il secondo mese consecutivo. Ciò abbasserebbe il tasso di inflazione core annuale a tre mesi al 2,1%, appena al di sopra dell’obiettivo della banca centrale del 2%.

“La banca centrale certamente confermerà di non aver ancora preso una decisione, collegandola all’espressione ‘data-driven'”, ha detto Volkmar Bauer, stratega della Commerzbank AG. “Ma il 95% di quello che ha bisogno di sapere per conto suo la riunione di settembre deve essere già disponibile.”

Nel frattempo, l’indice europeo STOXX 600 ha cancellato i guadagni iniziali, poiché i cali dei titoli al dettaglio hanno compensato i guadagni delle case automobilistiche e delle società minerarie. I volumi degli scambi sono stati bassi, con l’attività nella maggior parte degli indici europei che ha raggiunto circa i tre quarti del livello medio negli ultimi trenta giorni.

Le azioni di Associated British Foods sono scese dopo che Deutsche Bank ha abbassato il rating sul titolo per venderlo da hold. Ryanair guida i guadagni nei titoli delle compagnie aeree e dei viaggi europei dopo che il CEO Michael O’Leary ha affermato che il calo dei prezzi dei biglietti tra aprile e giugno si è stabilizzato. Le azioni di Bunzel sono aumentate dopo che il gruppo di distribuzione ha alzato le previsioni sugli utili per l’intero anno.

Principali eventi di questa settimana:

L’indice della fiducia dei consumatori statunitensi è stato pubblicato martedì dal Conference Board

Guadagni Nvidia, mercoledì

Mercoledì interverranno Rafael Pusic e Christopher Waller della Fed

Giovedì la fiducia dei consumatori nella zona euro

PIL degli Stati Uniti, richieste iniziali di disoccupazione, giovedì

Giovedì parlerà il membro del consiglio della Federal Reserve Raphael Boucek

Disoccupazione in Giappone, CPI a Tokyo, produzione industriale, vendite al dettaglio, venerdì

Indice dei prezzi al consumo e disoccupazione dell’Eurozona, venerdì

Reddito personale, spesa, indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti; Sentimento dei consumatori, venerdì

Alcuni movimenti chiave nei mercati:

Azioni

I futures S&P 500 erano in ribasso dello 0,1% alle 7:05 ora di New York.

I futures Nasdaq 100 scendono dello 0,1%

I futures del Dow Jones Industrial Average sono rimasti poco cambiati

L’indice Stoxx Europe 600 non ha registrato variazioni significative

L’indice MSCI World non ha registrato cambiamenti significativi

Valute

L’indice Bloomberg Dollar è rimasto poco cambiato

L’euro ha visto pochi cambiamenti a 1,1165 dollari

La sterlina britannica è salita dello 0,2% a 1,3216 dollari

Lo yen giapponese è sceso dello 0,2% a 144,86 yen rispetto al dollaro.

Criptovalute

Bitcoin è sceso dell’1,8% a 62.328,22 dollari

Il prezzo dell’Ether è sceso del 2,2% a 2.629,34 dollari

Obbligazioni

Il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni è aumentato di tre punti base al 3,85%.

Il rendimento delle obbligazioni tedesche a 10 anni è aumentato di quattro punti base al 2,29%.

Il rendimento delle obbligazioni britanniche a 10 anni è aumentato di 10 punti base al 4,01%.

Merce

Il greggio West Texas Intermediate è sceso dello 0,6% a 76,94 dollari al barile

L’oro nelle transazioni spot è sceso dello 0,3% a 2.510,03 dollari l’oncia.

