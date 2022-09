I futures su azioni sono aumentati dopo l’S&P 500 e il Dow ha chiuso al livello più basso dal 2020

I futures sulle azioni sono aumentati lunedì sera dopo che il mercato ha iniziato la settimana per prolungare il suo drammatico calo a settembre.

I futures S&P 500 sono in rialzo dello 0,77% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,89%. Quelli legati al Dow Jones Industrial Average sono avanzati di 208 punti, ovvero circa lo 0,71%.

Il movimento nei futures viene dopo Cinque giorni consecutivi di perdite per le azionicon l’S&P 500 che chiude lunedì al livello più basso del 2022. Il Dow è sceso di oltre 300 punti lunedì, mettendolo in un mercato ribassista dopo essere sceso di oltre il 20% dal suo record.

Gli indicatori tecnici mostrano che la vendita è stata storica. Secondo il Bespoke Investment Group, la linea di declino anticipato a 10 giorni dell’S&P 500 ha raggiunto un minimo storico, il che significa che l’ampiezza del mercato è al livello peggiore in almeno 32 anni.

L’ultimo giro di vendite sembra aver avuto diversi catalizzatori, tra cui la forza della Federal Reserve e tassi di interesse più elevati, che a loro volta hanno turbolento i mercati valutari. Lunedi , La sterlina britannica è scesa a un minimo storico Contro il dollaro, preoccupano gli investitori su entrambe le sponde dell’Atlantico.

“Normalmente, agli investitori statunitensi non importerebbe molto di qualcosa del genere, soprattutto negli ultimi tempi. E quindi questo mi dice che ora c’è questa paura che attanaglia gli investitori molto più di prima. E questo a sua volta porterà a quello che sta succedendo avanti”, ha affermato Max Gochmann, CIO. In AlphaTrAI, “A un momento di resa in cui siamo davvero in fondo”.

Martedì, gli investitori riceveranno numerosi nuovi dati economici, tra cui la fiducia dei consumatori per settembre, gli ordini di beni durevoli per agosto e i prezzi delle case per luglio. A Wall Street cresce la preoccupazione che una battaglia sull’inflazione di sei mesi da parte della Federal Reserve possa spingere l’economia in recessione.