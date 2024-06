Broadcom aumenta le previsioni sui ricavi per i chip AI e rivela il frazionamento azionario

Scritto da Arshia Bajwa

(Reuters) – Broadcom Inc ha rivisto al rialzo del 10% le previsioni sui ricavi annuali per i chip che aiutano ad alimentare l’intelligenza artificiale mercoledì, e ha annunciato un frazionamento azionario per capitalizzare l’aumento delle sue azioni quest’anno.

Le azioni del produttore di chip con sede a Palo Alto, in California, sono aumentate del 12% nell’extended trading.

La società prevede entrate per 11 miliardi di dollari dai chip legati all’intelligenza artificiale nel 2024, in aumento rispetto alla precedente previsione di 10 miliardi di dollari.

Broadcom produce chip di rete avanzati che aiutano a spostare enormi quantità di dati utilizzati dalle applicazioni di intelligenza artificiale come ChatGPT di OpenAI, rendendola uno dei beneficiari delle aziende che investono pesantemente nella prosperità.

Broadcom ha registrato un fatturato di 3,1 miliardi di dollari dai prodotti AI durante il secondo trimestre.

La società, che ha visto le sue azioni salire di oltre il 30% quest’anno, dopo essere quasi raddoppiate nel 2023, dividerà le azioni future 10 per 1, nel tentativo di rendere le sue azioni più accessibili agli investitori al dettaglio.

L’inizio delle negoziazioni riviste è previsto per il 15 luglio.

L’unità chip personalizzata ha anche attirato ordini da parte dei principali fornitori di servizi cloud che cercano di ridurre la loro dipendenza dai costosi processori Nvidia. È opinione diffusa che Broadcom realizzi chip personalizzati per Google e Meta.

I ricavi del segmento delle soluzioni per semiconduttori di Broadcom, che comprende le sue reti e chip personalizzati, sono aumentati di circa il 6% raggiungendo i 7,20 miliardi di dollari nel trimestre.

“Mentre il mercato dei data center passa ai server AI, il vantaggio per Broadcom è molto elevato”, ha affermato Ben Bajarin, analista di Creative Strategies “In molti modi, (Broadcom) sarà il secondo più grande beneficiario di questo cambiamento, dopo Nvidia.”

I ricavi del segmento software per infrastrutture dell’azienda sono più che raddoppiati, grazie in parte all’acquisto di VMware.

Broadcom ha aumentato le previsioni sui ricavi per l’intero anno di 1 miliardo di dollari, portandole a 51 miliardi di dollari. Ha inoltre aumentato le previsioni annuali sugli utili principali e ha battuto le stime di LSEG per l’utile per azione rettificato e i ricavi nel secondo trimestre.

(Segnalazione di Arshiya Bajwa a Bangalore; Montaggio di Shilpi Majumdar)