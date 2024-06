Sony Pictures acquisisce Alamo Drafthouse in Lifeline to Cinema Chain

I termini dell’accordo non sono stati resi noti. Sony ha acquistato l’Alamo da Altamont Capital Partners e Fortress Investment Group, nonché dal fondatore della serie Tim League. Il signor Legg ha detto che la catena di cinema è “molto soddisfatta” dell’accordo.

Ciò avviene in un momento in cui Alamo e il mondo del cinema nel suo complesso stanno attraversando problemi finanziari. Diverse sedi in franchising di Alamo hanno dichiarato bancarotta e hanno chiuso questo mese, rendendo la mossa di Sony una potenziale ancora di salvezza per la catena in difficoltà. Alamo ha presentato istanza di protezione dal fallimento ai sensi del Capitolo 11 nel 2021 prima che intervenisse una società di private equity.

Sony ha affermato che le sale cinematografiche continueranno a operare sotto il marchio Alamo Drafthouse, anche se saranno gestite da una nuova divisione di Sony guidata dal CEO di Alamo Michael Kosterman.

“Alamo Drafthouse ha sempre tenuto in grande considerazione l’arte del cinema e l’esperienza teatrale, valori fondamentali condivisi tra le nostre aziende”, ha affermato Tom Rothman, CEO di Sony Pictures Motion Picture Group.

L’industria ha dovuto affrontare molteplici difficoltà negli ultimi anni, poiché la pandemia ha causato un calo degli incassi al botteghino – e, più recentemente, un triste inizio della stagione estiva dei blockbuster – mentre gli scioperi di Hollywood hanno ridotto il numero di film prodotti dagli studios. .