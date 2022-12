Amy Robach e TJ Holmes sono stati visti insieme in pubblico per la prima volta da quando la relazione è stata scoperta

È lo sguardo che dice tutto.

Visti insieme per la prima volta da quando sono stati tolti dalla trasmissione, queste foto esclusive ottenute da DailyMail.com mostrano TJ Holmes e Amy Robach innamorati in una fredda giornata di Manhattan.

E mentre le loro carriere potevano essere in bilico, oggi sembravano determinati a mantenere le apparenze.

Non hanno guardato per un centimetro i critici, né hanno mostrato alcun segno di alzare i piedi dall’acceleratore quando si tratta di un caso che li ha gettati in un vortice di scandali e incertezze.

In precedenza, la coppia sembrava triste quando hanno lasciato l’appartamento di Holmes nel distretto finanziario e si sono diretti al The Capital Grille a soli due isolati di distanza.

La duchessa delle precedenti relazioni, che flirtassero nei bar del centro o si tenevano per mano sul retro dei taxi, mancava mentre camminavano fianco a fianco ma non si toccavano.

Ma era una storia diversa mentre uscivano dal ristorante sorridendo e prendendosi in giro a vicenda.

Amy Robach e TJ Holmes sono stati visti uscire di nuovo insieme a New York giovedì per la prima volta da quando sono stati sospesi da GMA3 per la loro relazione segreta.

I due amanti sono andati a pranzo nel distretto finanziario di Manhattan prima di dirigersi verso l’appartamento accanto di Holmes, tenendosi a distanza di un braccio, impassibili alla prospettiva di essere visti.

Forse a causa del vino e della conversazione tra di loro, la coppia ha riso e scherzato tra loro mentre tornavano verso il condominio di Holmes.

Dopo più di due settimane senza essere visti insieme, i co-protagonisti sono emersi oggi e hanno mostrato al mondo che non potevano proprio stare lontani l’uno dall’altro

Fonti hanno detto a DailyMail.com che è dubbio che Holmes, 45 anni, e Robach, 49 anni, rischierebbero di essere visti insieme in attesa di una revisione interna del loro comportamento.

Non c’erano PDA mentre sedevano uno accanto all’altro al tavolo del ristorante oggi. Si scambiarono sguardi e segreti ma non c’erano palmari mentre cenavano.

Robach è arrivato all’appartamento di Holmes intorno a mezzogiorno, entrando dalla porta sul retro in un apparente tentativo di rimanere sotto il radar.

Ma ogni idea che fosse di basso profilo fu spazzata via quando, pochi istanti dopo, uscirono dalla porta principale e percorsero la breve distanza che li separava dal ristorante.

Robach ordinò un’insalata e un bicchiere di vino bianco mentre Holmes calpestava una bistecca: il tumulto degli ultimi giorni sembrava non aver fatto nulla per smorzare il suo appetito.

Mangiarono e chiacchierarono tranquillamente e da vicino, apparentemente incuranti di chi potesse vederli ora che il loro segreto era stato rivelato.

Amy e TJ hanno pranzato al The Capital Grille, dove non sembravano troppo preoccupati di essere scoperti mentre sceglievano di sedersi al bar del ristorante tra gli altri commensali.

Amy, dall’aria casual con una felpa con cappuccio, si è goduta un’insalata con un bicchiere di vino bianco, mentre TJ, intonato al look della sua ragazza, si è infilato una bistecca

Non c’erano palmari mentre sedevano fianco a fianco al tavolo, scambiandosi sguardi e segreti ma nessun tocco.

Sebbene non sembrassero così vertiginosi e civettuole l’uno con l’altro come durante le loro precedenti relazioni, gli amanti separati sembravano essere a proprio agio nella reciproca compagnia in mezzo a tutto il tumulto.

Dopo pranzo, Amy viene vista uscire dal ristorante mentre TJ la segue prima di dirigersi verso il suo appartamento

Ad un certo punto, TJ sembrò guardarsi alle spalle mentre uscivano dal ristorante

La coppia ha continuato il cammino verso casa, camminando fianco a fianco, apparendo a volte pensierosa e cupa.

Tornano al condominio di TJ, dove Amy è stata vista arrivare da sola poco prima di mezzogiorno

In precedenza, Robach aveva trascorso del tempo nel suo vecchio appartamento nel West Village, che una volta condivideva con il marito separato Andrew Shaw, 55 anni, e recentemente venduto.

Accompagnata da una delle sue figlie, ha rimosso alcune delle sue cose prima che si separassero e ha proceduto separatamente all’incontro con Holmes.

Dopo il pranzo, probabilmente causato dal vino e dalla conversazione tra loro, la coppia è tornata nell’appartamento di Holmes.

Camminavano a braccetto, sotto la pioggia, e ora avrebbero potuto essere consapevoli degli sguardi che stavano ricevendo dai passanti, mentre si guardavano guardando solo l’uno per l’altro.

Finora, Robach e Holmes sono stati visti in pubblico solo separatamente da quando sono stati sospesi da GMA3 una settimana dopo che la loro relazione è stata rivelata.

Fonti hanno detto a DailyMail.com che mentre i due accettavano il destino dei loro matrimoni, non volevano “mettere a repentaglio il loro futuro con la rete più di quanto non fosse già”.

In precedenza, la coppia sembrava triste quando hanno lasciato l’appartamento di Holmes e si sono diretti al Capital Grill a soli due isolati di distanza.

Mancava la duchessa delle ex relazioni, che scherzassero nei bar del centro o si tenevano per mano nei sedili posteriori dei taxi, perché camminavano fianco a fianco ma non si toccavano.

Prima di un pranzo di giovedì, Amy e TJ non sono stati visti insieme in pubblico dalla loro sospensione da GMA3 il 5 dicembre.

Ma mentre le loro carriere potevano essere in bilico, oggi sembravano determinati a mantenere le apparenze

All’inizio, la coppia sembrava determinata a scatenarsi, con Holmes che ha suscitato incredulità quando è apparso accanto a Roebach e ha fatto luce sullo scandalo dopo che la loro relazione è diventata pubblica.

Poi, parlando alla fine della prima settimana, ha scherzato dicendo che è stata una “settimana fantastica” e che desiderava che questa settimana “continuasse”.

La loro mossa successiva è stata affermare che stavano “frequentando apertamente” e parlare di “far crescere la loro relazione”.

Il fatto è che quando Holmes è stato contattato per la prima volta per un commento da DailyMail.com, la sua reazione poco lusinghiera è stata un tentativo di salvare la carriera di “negare rigorosamente” che la relazione sia mai esistita.

Il presidente di ABC News Kim Goodwin ha dato il via questa settimana inviando un promemoria a tutto il personale in uno sforzo apparente per frenare le speculazioni e i pettegolezzi dell’ufficio su ciò che ha definito eufemisticamente “la questione in corso che coinvolge i conduttori di GMA 3 TJ Holmes e Amy Robach”. ”

Ha scritto: “Capisco che una copertura costante può distrarre dal lavoro molto importante che il nostro team sta svolgendo qui alla ABC News”.

Ha detto allo staff: “Amy e TJ rimarranno in onda in attesa del completamento della revisione interna, e per il momento ci sarà una rotazione delle ancore al GMA3”.

E mentre Goodwin sembra avere difficoltà a proiettare un’immagine di “business as usual”, gli addetti ai lavori affermano che Holmes e Robach sono entrambi fortemente investiti nel salvare le loro carriere.