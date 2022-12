Elon Musk vende altri $ 3,6 miliardi di azioni Tesla

Il calo delle azioni Tesla è una netta rottura rispetto ai giorni in cui il suo aumento ha illuminato il mercato azionario e ha dato alla società un valore di mercato di oltre $ 1 trilione. Quest’anno, il titolo non solo è rimasto indietro rispetto al mercato più ampio, ma anche alle case automobilistiche più affermate che competono in modo più aggressivo con Tesla nel settore delle auto elettriche in rapida crescita. Alcuni investitori e analisti temono che le sfide competitive di Tesla arrivino in un momento in cui il signor Musk sembra non solo essere distratto, ma potrebbe anche vendere azioni Tesla per supportare il suo acquisto di Twitter.

Giovedì le azioni Tesla hanno chiuso in rialzo dello 0,6% a 157,67 dollari, dopo essere scese per tre giorni consecutivi. Adeguandosi al frazionamento azionario, le azioni sono state brevemente scambiate a più di $ 400 alla fine del 2021.

“L’incubo di Twitter continua mentre Musk usa Tesla come bancomat per continuare a finanziare l’inchiostro rosso di Twitter”, ha scritto Dan Ives, analista azionario di Wedbush, in una nota ai clienti giovedì. Alcuni investitori temono anche che i commenti divisivi e incendiari di Musk su Twitter possano danneggiare il marchio Tesla e scoraggiare i clienti, in particolare le persone che acquistano auto elettriche per ridurre le emissioni responsabili del cambiamento climatico.

Alcuni consigli di amministrazione interverranno se il CEO appare distratto o eccessivamente concentrato su altri progetti, ma i manager di Tesla, alcuni dei quali sono amici di lunga data di Mr. Musk, È stato ampiamente criticato da esperti di governo societario perché hanno fatto ben poco per metterlo in guardia o frenarlo.

Nel frattempo, il signor Musk è stato impegnato a sospendere gli account su Twitter. il più importante tra loro ElonJet nasce da un’idea di Jack Sweeney, uno studente universitario di 20 anni che faceva affidamento su dati pubblici per rintracciare il jet privato di Musk.