Putin concede la cittadinanza a Edward Snowden, che ha rivelato le intercettazioni statunitensi

Lunedì il presidente russo Vladimir Putin ha concesso la cittadinanza a Edward Snowden, un ex appaltatore della National Security Agency che ha fatto trapelare informazioni sui programmi di sorveglianza statunitensi. Il decreto firmato da Putin riguarda 72 stranieri, ma Snowden è il più in vista. È fuggito dagli Stati Uniti nel 2013 e ha ottenuto asilo in Russia.

Snowden, 39 anni, che si considera un informatore, ha ottenuto la residenza permanente in Russia nel 2020 e ha richiesto un passaporto russo senza rinunciare alla cittadinanza americana, hanno detto i suoi avvocati all’epoca.

Sua moglie Lindsey Mills sta ora richiedendo la cittadinanza russa, ha detto lunedì il suo avvocato Anatoly Kucherena all’agenzia di stampa statale RIA Novosti. Mills si è unito a Snowden a Mosca nel 2014. Si sono sposati nel 2017. Snowden ha twittato lunedì sera di essere i genitori di due ragazzi.

Dopo anni di separazione dai nostri genitori, io e mia moglie non volevamo essere separati dai nostri figli. Dopo due anni di attesa e quasi dieci anni di migrazione, un po’ di stabilità farebbe la differenza per la mia famiglia. Prego per la privacy per loro e per tutti noi. https://t.co/24NUK21TAo pic.twitter.com/qLfp47uzZ4 — Edward Snowden (@snowden) 26 settembre 2022

Kucherena ha detto che Snowden non sarebbe stato soggetto a una mobilitazione militare parziale ordinata da Putin la scorsa settimana per aiutare la guerra sbandieratrice della Russia in Ucraina. Dovevano essere chiamati solo uomini con precedenti esperienze militari – e ci sono notizie diffuse secondo cui molti altri ne furono convocati – e Snowden non aveva prestato servizio nell’esercito russo.

La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha rivolto domande sul suo nuovo status ai pubblici ministeri che chiedevano la sua estradizione. "Vi indirizzeremo al Dipartimento di Giustizia per tutti i dettagli su questo perché credo che ci siano accuse penali contro di lui", ha detto Jean-Pierre.

Le rivelazioni di Snowden, Pubblicato Innanzitutto il Washington Post e il Guardian sono state le violazioni dell’intelligence più consequenziali nella storia americana. Ha rivelato l’accesso della NSA a milioni di tabulati telefonici americani, che in seguito sono stati giudicati illegali da una corte d’appello federale e sigillati.

Ha anche rivelato i dettagli della cooperazione industriale con la raccolta di informazioni dell’NSA in un progetto separato. Tali rivelazioni hanno gravemente danneggiato i rapporti della comunità dell’intelligence con l’industria tecnologica statunitense.

Nel 2017, in un documentario prodotto dal regista americano Oliver Stone, Putin ha affermato che Snowden “non era un traditore” per aver fatto trapelare segreti del governo.

“Pensa quello che vuoi di Snowden e della Russia”, ha scritto lunedì Jameel Zaffer, direttore esecutivo del Knight First Amendment Institute della Columbia University, in un tweet. “Ha svolto un enorme servizio pubblico esponendo programmi di sorveglianza di massa che molti tribunali in seguito hanno ritenuto incostituzionali”.

L’NSA, il Dipartimento di Giustizia e l’Ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale hanno rifiutato di commentare lunedì il nuovo status di Snowden. Ma Sue Gordon, ex vicedirettore principale dell’intelligence nazionale, ha affermato che la sua accettazione della cittadinanza russa “toglie ogni illusione su ciò che sta facendo”. [through his disclosures] Era per aiutare l’America”.

“Penso che sia una decisione molto dubbia”, ha continuato, “dato quello che sappiamo di quello che sta facendo la Russia, diventare un cittadino russo ora. Penso che minacci qualsiasi argomento patriottico che avrebbe potuto fare allora.

Snowden ha spiegato la sua decisione di cercare la doppia cittadinanza nel 2020 su Twitter.

“Dopo molti anni di separazione dai miei genitori, io e mia moglie non vogliamo essere separati da nostro figlio. Ecco perché, in questa era di pandemie e confini chiusi, stiamo facendo domanda per la doppia cittadinanza statunitense-russa”, ha scritto.

“Lindsay e io rimarremo americani e cresceremo nostro figlio con tutti i valori dell’America che ci stanno a cuore, inclusa la libertà di esprimere la sua opinione. E non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui tornerò negli Stati Uniti in modo che l’intera famiglia possa essere riuniti”, ha detto. è stato aggiunto.

L’ex direttore dell’intelligence nazionale James R. Clapper ha riconosciuto lunedì che “avremmo dovuto essere più trasparenti” sulla raccolta di dati telefonici di massa contro gli americani.

“Ma ha esposto molte capacità dannose di intelligence straniera che non avevano nulla a che fare con la cosiddetta sorveglianza interna”, ha detto Clapper.

Clapper ha detto: “Che bel momento per essere un cittadino russo”.