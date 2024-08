Il sud della Florida è nel mezzo di una crisi condominiale a causa dell’aumento delle quote associative dei proprietari di condomini

La crescente crisi condominiale nel sud della Florida ha creato una crisi, e una nuova legge statale che impone ai consigli condominiali di accantonare riserve per riparazioni e manutenzione è stata accusata di un’impennata delle inserzioni a fronte degli alti costi associativi dei proprietari di condomini, secondo un rapporto.

Il numero totale di condomini quotati attivi nelle contee di Miami-Dade, Broward e Palm Beach è quasi triplicato in un anno, con i proprietari di condomini alle prese con il peso delle quote associative che sono aumentate di circa il 60% negli ultimi cinque anni.

A Miami-Dade, le tariffe mensili medie per le associazioni degli appartamenti sono aumentate da $ 567 nel 2019 a $ 900 quest’anno, secondo i dati di Redfin, Lo riporta il Miami Herald.

Secondo un rapporto, i proprietari di condomini nel sud della Florida stanno mettendo in vendita le loro proprietà a fronte dell’aumento delle quote associative dei proprietari e di altri costi. miami2you – stock.adobe.com

I proprietari di appartamenti nella contea di Broward hanno visto anche le quote associative dei proprietari di condomini, che coprono beni di prima necessità come utenze, acqua, TV via cavo, paesaggistica e servizi condivisi, aumentare del 56% nello stesso periodo, da 392 dollari nel 2019 a 613 dollari quest’anno.

“Non so come farò a restare qui se le cose continuano a peggiorare”, ha detto all’Herald Ingrid Vassel, proprietaria di un condominio di Plantation.

Le quote associative dei proprietari di case sono aggravate dalle costose valutazioni necessarie per riparare gli edifici più vecchi, nonché dagli elevati costi assicurativi aggravati dagli uragani e dalle potenti tempeste.

Nel 2022, la legislatura della Florida ha approvato un disegno di legge che richiederebbe ai consigli di amministrazione dei complessi di appartamenti di accantonare fondi di riserva sufficienti per pagare riparazioni importanti e condurre uno studio sulle riserve ogni decennio.

Il disegno di legge, firmato dal governatore di New York Ron DeSantis, impone alle associazioni di appartamenti di presentare rapporti di ispezione ai proprietari e, se sono necessarie riparazioni strutturali, i lavori devono iniziare entro un anno dalla data del rapporto.

La legislazione è stata approvata dopo il crollo nel 2021 del condominio Champlain Towers South a Surfside, che ha ucciso 98 persone.

Secondo un rapporto, il numero di proprietà attive nelle contee di Broward, Miami-Dade e Palm Beach è aumentato in modo significativo nell’ultimo anno. Felix Mizozhnikov – Stock.adobe.com

Una relazione ingegneristica sull’edificio preparata nel 2018 ha rivelato importanti problemi strutturali tra cui il deterioramento delle travi di sostegno e le crepe nelle colonne.

Secondo quanto riferito, i disaccordi tra i membri del consiglio di amministrazione su come pagare le riparazioni necessarie stimate in milioni di dollari hanno causato ritardi nell’affrontare i problemi.

L’aumento dei costi ha spinto sempre più proprietari di appartamenti a mettere i propri immobili sul mercato.

Nel secondo trimestre di quest’anno, c’erano 20.293 annunci attivi di condomini in vendita nelle tre più grandi contee del sud della Florida, Secondo i dati ISG World.

Novantotto persone sono morte nel crollo del condominio Champlain Towers South a Surfside nel 2021. Il disastro ha portato a modifiche nella legge statale che richiedono ai consigli condominiali di accantonare riserve adeguate per la manutenzione e la manutenzione. Reuters

In confronto, nel primo trimestre dello scorso anno c’erano solo 8.497 inserzioni attive.

Filippo Incorvaia, un agente immobiliare con sede a Miami, ha dichiarato al Washington Post che i proprietari di condomini nel sud della Florida stanno pagando il prezzo per aver costretto gli edifici più vecchi a conformarsi alle specifiche.

“La migrazione dagli edifici più vecchi è reale e i costi sono diventati inimmaginabili per molti”, ha aggiunto Incorvaia in una nota al Washington Post.

“L’infrastruttura di un edificio determina per decenni il suo valore di mercato e molte persone si trovano in una posizione insostenibile”.

Il lato positivo per i proprietari di condomini è che vengono costruiti sempre più nuovi edifici, il che allevierà la necessità di manutenzione.

“Le questioni finanziarie stanno diventando più regolamentate e il codice viene seguito con maggiore attenzione, con il risultato di un prodotto finale più sicuro e con meno sorprese”, ha affermato Incorvaia, aggiungendo: “In definitiva, penso che questo sia essenziale per la nostra società”.