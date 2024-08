Il sindaco di Kurchatov, una città russa vicino al confine con l’Ucraina, ha detto che le forze ucraine hanno lanciato una sorprendente incursione nel paese e sono avanzate verso una centrale nucleare venerdì, ha riferito l’agenzia di stampa russa TASS. Il Washington Post.

Questa notizia arriva mentre i civili continuano a evacuare la regione di Kursk nel timore che il conflitto continui a insinuarsi nel territorio russo. Anche i leader militari si sono affrettati a inviare rinforzi da varie parti del Paese nella regione di Kursk, dove si concentravano i combattimenti.

Lunedì, le forze ucraine hanno iniziato un’operazione offensiva a Kursk, una regione situata al confine nord-orientale dell’Ucraina con la Russia, sequestrando più di 20 villaggi russi e parti della città di Sodzha. Il Washington Post Lo ha riferito l’agenzia di stampa azera Lo ha riferito Vesti.az venerdì In serata, il sindaco di Kurchatov, Igor Korbunkov, ha dichiarato in un comunicato su Telegram che “i combattimenti si svolgono a decine di chilometri” dalla centrale nucleare.

“La situazione è tesa ed è in vigore lo stato di emergenza. Tuttavia tutti i servizi e le istituzioni, compresa l’amministrazione comunale, funzionano normalmente. Personalmente sono in città, sul mio posto di lavoro, per monitorare la situazione”, ha aggiunto Korbunkov.

Lo scrive l’Agenzia internazionale per l’energia atomica Lo afferma l’agenzia di stampa russa TASSIl direttore generale dell’AIEA Mohamed ElBaradei ha detto venerdì che l’agenzia “sta seguendo i rapporti sui recenti sviluppi e ha canali di comunicazione aperti con entrambe le parti del conflitto. In questa fase non c’è motivo di preoccuparsi per quanto riguarda la sicurezza nucleare”.

L’agenzia aggiunge: “Il direttore generale dell’Agenzia, Rafael Mariano Grossi, ha sottolineato che tutte le centrali nucleari, indipendentemente da dove si trovano, non dovrebbero essere bersaglio di un attacco armato”.

IL Istituto per lo Studio della Guerra Giovedì, secondo quanto riferito, le forze ucraine sarebbero penetrate per 35 chilometri in profondità nel territorio russo. Venerdì sera le autorità russe hanno dichiarato lo stato federale di emergenza a Kursk mentre le forze ucraine continuavano la loro avanzata, distruggendo completamente un convoglio di rinforzi russo sull’autostrada E38, secondo l’agenzia di stampa russa. Custode.

Notizie non confermate nella giornata di venerdì provengono dall’agenzia di stampa ucraina Oboz.wa I rapporti affermavano che un drone ucraino aveva colpito una sottostazione della stazione, provocando un’interruzione di corrente a Kurchatov.

Lo ha detto la portavoce del Pentagono, Sabrina Singh Lo ha detto giovedì ai giornalisti durante una conferenza stampa Ha aggiunto che l’avanzata dell’Ucraina in territorio russo “faceva parte della politica americana”, riferendosi all’uso da parte dell’Ucraina delle armi fornite dagli Stati Uniti in territorio russo.

Mentre i progressi continuavano, il capo di stato maggiore dell’esercito russo Valarii Gerasimov avrebbe saltato una sessione di emergenza del Consiglio di sicurezza russo convocata dal presidente russo Vladimir Putin. Vladimir Putin Venerdì, secondo Newsweek.