Anysphere, un concorrente di GitHub Copilot, ha raccolto 60 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie A da 400 milioni di dollari da a16z e Thrive, secondo le fonti.

Anysphere, una startup nata due anni fa che ha sviluppato un assistente di programmazione AI chiamato Cursor, ha raccolto più di 60 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie A con una valutazione post-finanziamento di 400 milioni di dollari, hanno detto a TechCrunch due fonti vicine all’accordo.

Il round è stato guidato congiuntamente da Andreessen Horowitz e Thrive Capital. Al round ha partecipato anche Patrick Collison, co-fondatore e CEO di Stripe.

Anysphere, a16z e Collison non hanno risposto ad una richiesta di commento. Thrive ha rifiutato di commentare.

L’azienda è stata fondata da Michael Trowell, Swali Asif, Arvid Lonnemark e Aman Sanger quando erano studenti al MIT. Trowell e Sanger hanno successivamente partecipato a Neo Scholars, un prestigioso programma di tutoraggio per studenti universitari specializzati in settori tecnici. Neo, che gestisce anche un acceleratore e un fondo di rischio, ha guidato l’investimento iniziale di Anysphere. L’anno scorso, la società ha raccolto 11 milioni di dollari in un round di finanziamento iniziale guidato dall’OpenAI Startup Fund con la partecipazione dell’ex CEO di GitHub Nat Friedman, del co-fondatore di Dropbox Arash Ferdowsi e di altri angel investor.

Anysphere fa parte di un campo sempre più affollato di startup che lavorano sulla programmazione AI. Altre startup che mirano a rendere più efficiente la scrittura di software includono Cognition, Poolside, Magic, Augment e altre.

L’interesse degli investitori in questo settore non sorprende. Durante la conferenza sugli utili dell’azienda del mese scorso, il CEO di Microsoft Satya Nadella ha affermato che GitHub Copilot, uno strumento basato sull’intelligenza artificiale che aiuta gli sviluppatori a scrivere codice in modo più rapido ed efficiente, “è molto importante per noi”. Davvero più grande “Più delle entrate totali di GitHub al momento della sua acquisizione”, ha detto, riferendosi alle sue entrate. I rapporti stimano che le entrate di GitHub fossero Fino a 300 milioni di dollari Quando il colosso della tecnologia ha accettato di acquistare la piattaforma di sviluppo software 7,5 miliardi di dollari Nel 2018.

Ciò significa che circa 30 milioni di sviluppatori in tutto il mondo pagano a Microsoft 100 dollari all’anno (il costo annuale di GitHub) Abbonamento individuale) per diventare programmatori più produttivi, secondo un investitore di venture capital che possiede una partecipazione in una startup di programmazione. “Se hai questa enorme quantità di domanda, avrai un ambiente molto competitivo”, ha affermato.

Anche i ricavi e l’utilizzo di Anysphere hanno registrato una rapida crescita, ha affermato una delle persone.

A luglio, Business Insider È stato segnalato Anysphere era in procinto di raccogliere un nuovo round e puntava a una valutazione di 400 milioni di dollari.

