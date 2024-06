Cosa possiamo aspettarci da Porzingis in Gara 5? Upgrade del titolo Mazzulla è apparso per primo Sport NBC Boston

BOSTON – Riuscirà Kristaps Porzingis ad aiutare i Boston Celtics a festeggiare un 18 strepitoso lunedì sera?

Questa è la domanda principale quando si entra in Gara 5 delle finali NBA del 2024 al TD Garden contro i Dallas Mavericks. Grande uomo celtico, chi Un “raro” infortunio alla gamba si è verificato nel terzo quarto di Gara 2 E ho saltato Gara 3 a Dallas, disponibile per Gara 4 Solo “secondo necessità”.Secondo l’allenatore Joe Mazzulla.

Ciò non si è mai materializzato poiché i Celtics erano dietro ai Mavs di 26 punti all’intervallo e sventolavano bandiera bianca alla fine del terzo quarto. Perdita di ampiezza 122–84.

Quindi quali sono le probabilità di vedere Porzingis dopo i DNP consecutivi in ​​Gara 5? Celtici Porzingis ufficialmente elencato disponibile Lunedì sera Mazzulla ha condiviso un aggiornamento ottimista sul lungo della C.

“È lì. Aspettatevi di vederlo stasera”, ha detto Mazzulla nella sua conferenza stampa pre-partita.

Mazzulla ha detto “Sì” quando gli è stato chiesto se è giusto presumere che Porzingis sarà più lontano per il resto della giornata di lunedì rispetto a Gara 4, e “No” quando gli è stato chiesto se il lungo sarà soggetto a limitazioni di minuti in Gara 5. . .”

Porzingis ha svolto un allenamento molto attivo tre ore prima dell’inizio della partita al TD Garden e si muoveva bene.

Tuttavia, lunedì scorso, Shams Sarania di The Athletic ha suggerito ai C di adottare un approccio simile a Gara 4 nel rendere disponibile il loro lungo di 7 piedi-2, ma di usarlo solo se necessario.

“Mi aspetto lo stesso in Gara 5 purché si vesta e sia disponibile”, Charania ha detto lunedì su FanDuel TV Eseguilo di nuovo programma. “Hai visto alcuni dei suoi compagni uscire e dire quanto voleva giocare… ma non era fisicamente lì.

“… l’aspettativa intorno ai Celtics – per lo meno, è che giocherà lo stesso ruolo che ha avuto in Gara 4.”

È interessante notare che il piano di Boston per Gara 4 prevedeva l’utilizzo di Porzingis solo in situazioni molto limitate e specifiche, come difendere l’interno, difendersi dal pallonetto su un gioco fermo prima della fine del quarto o tirare un tiro libero. . Quindi o Porzingis ha fatto passi da gigante nelle ultime 24 ore oppure Mazzulla ha avuto un po’ di atletismo.

“Mentre eseguiamo i nostri esercizi, sta facendo alcune cose, ma si può ancora dire che è molto a disagio”, ha detto domenica di Porzingis il lungo dei Celtics Xavier Tillman Sr.. Via John Chanis di CLNS Media. “Quindi non vogliamo metterlo in nessuna situazione che potrebbe davvero ferirlo.”

Anche se i Celtics sono a una vittoria dal campionato, bisogna considerare la salute a lungo termine di Porzingis. Boston ha vinto Gara 3 senza di lui ed è 10-2 in questa stagione nelle partite che ha perso. Anche se è senza dubbio un punto di svolta su entrambi i fronti quando è in salute, ulteriori infortuni non valgono la pena se non è neanche lontanamente vicino al 100%.

Entrando in Gara 5, Porzingis potrebbe essere un grande shock per il pubblico del TD Garden, quindi Mazzulla potrebbe usarlo più vicino all’ultimo quarto per massimizzare il vantaggio di Boston sul campo di casa. Ma se Porzingis non esce dalla panchina nel primo quarto e non ha un impatto immediato come ha fatto in Gara 1, l’onere ricadrà sul veterano Al Horford e Tillman per tenerlo fermo in campo d’attacco lunedì sera.

La soffiata è fissata per le 20:30 ET Pre-partita dei Celtics in diretta Inizia alle 19:00