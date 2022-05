Le azioni sono in ripresa nonostante il persistere dei timori di inflazione

Dopo che TSE ha sospeso tutte le negoziazioni a causa di problemi di sistema a Tokyo, in Giappone, il 1 ottobre 2020, i prezzi vuoti verranno visualizzati sulle quotazioni azionarie della Borsa di Tokyo (TSE). REUTERS / Issei Kato / File

LONDRA/HONG KONG, 17 mag. (Reuters) – I titoli asiatici hanno condotto martedì a un rally globale nella speranza di allentare la repressione cinese della tecnologia e del Kovit-19, ma i timori per l’aumento dei prezzi in tutto il mondo hanno creato tensione nei mercati mentre gli investitori attendevano. Altri segnali dai decisori politici.

I titoli europei hanno continuato ad avere un inizio positivo in Asia, con l’indice STOXX dei 600 principali titoli europei. (.STOXX) Con lo 0,62% e futures su azioni statunitensi, l’S&P 500 e-minis suggerisce che Wall Street seguirà l’esempio.

Ampio indice dell’MSCI delle azioni Asia-Pacifico al di fuori del Giappone (.MIAPJ0000PUS) Il titolo è aumentato dell’1,5% martedì, ma finora questo mese è sceso del 6,4%.

“C’è stata una buona sessione in Asia, con l’S&P 500 in testa, è probabile che gli Stati Uniti aumentino di circa l’1%… ma guardando al futuro, i mercati rimarranno fermi sull’inflazione e sui rialzi dei tassi”, ha affermato Philip Shaw, capo economista. Presso Investec a Londra.

“I titoli si concentrano sulle elevate pressioni inflazionistiche che derivano direttamente dal conflitto in Ucraina, o sul parziale deficit della catena di approvvigionamento che emerge dalle serrature in Cina”, ha affermato.

La speranza che quest’ultimo possa essere allentato ha creato un’atmosfera positiva nelle azioni all’inizio di martedì.

Shanghai ha raggiunto il tanto atteso traguardo di tre giorni senza nuovi casi di COVID-19 al di fuori delle zone isolate, il che potrebbe portare all’inizio della deregolamentazione. leggi di più

Nel frattempo, coloro che hanno familiarità con la questione hanno detto a Reuters che il vice primo ministro cinese Liu parlerà martedì in un incontro con i dirigenti della tecnologia volto a stimolare la crescita dell’economia digitale. leggi di più

Dalla fine del 2020, l’incontro ha seguito da vicino i commenti di Liu e altri sugli indizi su fino a che punto le autorità cinesi faciliteranno una repressione normativa nel settore tecnologico precedentemente ad alta quota.

A Tokyo, Nikkei (.N225) Il trading pomeridiano è aumentato dello 0,33%, con l’S&P / ASX200 in Australia (.AXJO) L’indice è aumentato dello 0,25%.

Indice CSI300 della Cina continentale (.CSI 300) L’indice Hong Cheng di Hong Kong è salito dello 0,95% (.HSI) Le società tecnologiche quotate in città sono aumentate del 2,35% (.HSTECH) La repressione di Pechino nel settore è aumentata di oltre il 4% nella speranza di un allentamento.

Paure evolutive

Tuttavia, nonostante la leggera ripresa delle scorte, vi sono stati segnali di tensione altrove, poiché i timori per la crescita economica sono riemersi in due delle principali economie mondiali a seguito della debolezza dei dati sulla produzione industriale e al dettaglio in Cina e dei dati deludenti sulla produzione statunitense. leggi di più .

L’Empire State Manufacturing Index della New York Central Bank, pubblicato lunedì, ha mostrato un forte calo a maggio e le esportazioni sono crollate dall’inizio dell’epidemia. leggi di più

I rendimenti dei titoli del Tesoro decennale di riferimento sono saliti al 2,9203%, in aumento dal 2,879% della sessione precedente di lunedì.

Gli investitori esamineranno il numero di politici delle banche centrali che parleranno martedì per ulteriori indicazioni sui tempi degli aumenti dei tassi per combattere l’inflazione.

Jerome Powell, Presidente della Federal Reserve degli Stati Uniti, Christine Lagarde, Presidente della Banca Centrale Europea, e John Canlif, Vice Governatore della Banca d’Inghilterra, parleranno alle 1800 GMT.

I mercati dei futures aumenteranno di 50 punti base consecutivi a giugno e luglio, raggiungendo il 2,75% entro la fine dell’anno. Tuttavia, vi è una crescente aspettativa che le altre banche centrali recupereranno.

L’indice del dollaro USA, che replica il biglietto verde rispetto a un paniere di valute, è sceso dello 0,23% a 103,9, guadagnando ulteriormente quando gli investitori hanno allentato il rialzo dei tassi statunitensi. leggi di più

La moneta unica europea è salita dello 0,3% a 1,046 dollari, perdendo lo 0,96% in un mese.

Gli investitori hanno anche beneficiato del recente rialzo dei prezzi del petrolio, con l’Ungheria che ha tagliato i prezzi martedì a seguito dell’opposizione alla spinta dell’UE per un divieto alle importazioni russe di petrolio, che inasprirà le forniture globali.

Il greggio statunitense è sceso dello 0,36% a 113,79 dollari al barile. Il greggio Brent è sceso di $ 114,12.

La recessione del dollaro ha sostenuto la domanda di oro con biglietto verde e il prezzo dell’oro è rimasto stabile poiché i rendimenti del Tesoro USA hanno subito pressioni per riprendersi. L’oro spot è salito dello 0,1% a $ 1.825,44 l’oncia.

Rapporto aggiuntivo di Scott Murdoch a Hong Kong; Modifica Lincoln Feast, Kirsten Donovan

