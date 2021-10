La regina Elisabetta ha passato la notte in ospedale dopo che il suo viaggio in Irlanda del Nord è stato cancellato

Buckingham Palace ha confermato che la regina Elisabetta II, 95 anni, è stata portata in ospedale mercoledì per “indagini iniziali” ed è stata rilasciata giovedì. Lo stesso giorno, regina Viaggio annullato in Irlanda del Nord Su consiglio dei medici, ha detto il palazzo.

“Seguendo il consiglio medico di riposare per alcuni giorni, la regina è andata in ospedale mercoledì pomeriggio per alcune indagini iniziali. Oggi è tornata al Castello di Windsor all’ora di pranzo ed è di buon umore”, ha detto Buckingham Palace in una nota.

Holly Williams di CBS News ha riferito che una fonte reale ha detto che la regina avrebbe pernottato perché era stata ricoverata in ospedale durante la notte.

La notizia è stata annunciata per la prima volta dal Regno Unito Il giornale del sole.

La regina è stata avvistata al castello di Windsor martedì sera con il primo ministro Boris Johnson a un evento per i leader aziendali globali. Buckingham Palace ha detto mercoledì di essere “deluso dal fatto di non poter più andare in Irlanda del Nord”.

La regina Elisabetta II partecipa al primo giorno del Royal Windsor Horse Show il 1 luglio 2021 al Castello di Windsor, Home Park a Windsor, in Inghilterra. Getty Images



Secondo notizie della BBC, la regina Elisabetta dovrebbe presiedere una delegazione statale al vertice sul clima a Glasgow tra due settimane.

La regina Elisabetta segue il fitto programma dei lavori reali Morte di suo maritoIl principe Filippo, all’inizio di quest’anno. Lei e Philip sono sposati da 73 anni e hanno quattro figli, otto nipoti e 12 pronipoti.

La regina Elisabetta II salì al trono nel 1952 all’età di 25 anni Re che ha servito a lungo Nella storia britannica. Il suo figlio maggiore, il principe Carlo, 72 anni, è il prossimo sul trono. È stato il prossimo in linea per 69 anni, l’erede più longevo della storia.

