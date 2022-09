Crescono le denunce per la caotica mobilitazione russa

LONDRA, 24 settembre (Reuters) – Sabato, un editore convinto filo-Cremlino del canale di notizie statale russo RT ha espresso rabbia per il fatto che i funzionari che registravano la disperazione per una mobilitazione militare inviassero documenti di convocazione alle persone sbagliate, in mezzo a una crescente frustrazione in tutta la Russia.

L’annuncio della Russia mercoledì della sua prima mobilitazione generale dalla seconda guerra mondiale per ridurre la sua vacillante invasione dell’Ucraina ha innescato una corsa al confine, arresti di oltre 1.000 manifestanti e diffusi disordini pubblici.

Ora, attira anche critiche nei confronti di funzionari tra i sostenitori ufficiali del Cremlino, qualcosa di inaudito in Russia dall’inizio dell’invasione sette mesi fa.

“È stato annunciato che i privati ​​possono essere reclutati fino all’età di 35 anni. Le citazioni vengono inviate a coloro che hanno meno di 40 anni”, ha affermato la caporedattrice di RT Margarita Simonyan sul suo canale Telegram.

“Hanno deliberatamente, per odio, arrabbiare le persone, come quelle inviate da Kiev”.

In un altro raro segno pubblico di disordini, sabato il ministero della Difesa russo ha dichiarato che il generale a quattro stelle Dmitry Bulgakov, viceministro incaricato della logistica, è stato trasferito “per essere trasferito a un altro ruolo”. Non ha fornito ulteriori dettagli.

La Russia conta ufficialmente milioni di ex militari come riservisti – quasi l’intera popolazione maschile è in età da combattimento – e l’ordine di mercoledì che dichiarava la “smobilitazione parziale” non forniva criteri per chi sarebbe stato chiamato.

I funzionari hanno affermato che sono necessari 300.000 soldati, con la priorità data a quelli con esperienza militare recente e competenze chiave. Due agenzie di stampa russe all’estero – Novaya Gazeta Europe e Meduza – hanno smentito che il Cremlino ha affermato che il vero obiettivo era di oltre 1 milione.

Sono emerse notizie in tutta la Russia di uomini senza esperienza militare o età di leva che hanno ricevuto improvvisamente documenti di convocazione.

Sabato, il capo del Consiglio per i diritti umani del Cremlino, Valery Fadeyev, ha annunciato pubblicamente di aver scritto al ministro della Difesa Sergei Shoigu con la richiesta di “risolvere urgentemente” i problemi di mobilitazione.

Il suo post di 400 parole su Telegram ha criticato il modo in cui sono state utilizzate le esenzioni ed elencato diversi casi di arruolamento improprio, inclusi infermieri e ostetriche senza esperienza militare.

“Alcuni (reclutatori) distribuiscono i fogli delle chiamate alle 2 del mattino. Pensano che siamo tutti imbroglioni alla bozza”, ha detto.

‘carne da cannone’

Venerdì, due giorni dopo il delisting, il ministero della Difesa ha elencato alcuni settori in cui i datori di lavoro possono nominare dipendenti per le esenzioni.

C’è una protesta particolare tra le minoranze etniche nelle regioni remote ed economicamente svantaggiate della Siberia, dove le forze armate professionali russe hanno reclutato a lungo in modo sproporzionato.

Da mercoledì, le persone si stanno preparando a fare la fila per ore per entrare in Mongolia, Kazakistan, Finlandia o Georgia, temendo che la Russia possa chiudere i suoi confini, e il Cremlino ha affermato che le notizie sull’esodo sono esagerate.

Il governatore della regione russa della Buriazia, che confina con la Mongolia e ospita una minoranza etnica mongola, ha riconosciuto venerdì che alcuni avevano ricevuto documenti per errore e ha affermato che coloro che non avevano prestato servizio militare o avevano esenzioni mediche non sarebbero stati inclusi. era invitato.

Sabato, Tsakhia Elbegdorj, leader della Mongolia fino al 2017 e ora capo della Federazione mongola mondiale, ha promesso un caloroso benvenuto a coloro che fuggivano dalla leva e ha invitato Putin senza mezzi termini a porre fine alla guerra.

“I mongoli buriati, i mongoli tuva e i mongoli calmucchi… sono usati come carne da cannone”, ha detto in un videomessaggio, indossando un nastro giallo e blu ucraino, riferendosi ai tre gruppi etnici mongoli. In Russia.

“Oggi stai fuggendo dalla brutalità, dalla brutalità e dalla possibile morte. Domani inizierai a liberare il tuo paese dalla tirannia”.

Il cosiddetto sistema di mobilitazione di emergenza e referendum sull’adesione alla Russia nei territori ucraini occupati questo fine settimana è arrivato sulla scia di una fulminea offensiva ucraina nella regione di Kharkiv, un netto capovolgimento della guerra di sette mesi di Mosca.

Il gruppo contro la guerra di Vesna si è rivolto ai social media per chiedere nuove manifestazioni in tutta la Russia sabato sera dopo che più di 1.300 manifestanti sono stati arrestati mercoledì in 38 città, secondo l’organismo di controllo indipendente OVD-Info.

Il ministero dell’Interno della regione russa dell’Ossezia del Nord ha consigliato alle persone di non cercare di lasciare il paese per la Georgia al confine di Verkni Lars, dove 2.300 auto stavano aspettando di attraversare.

(Questa storia corregge il nome della pubblicazione di notizie nel paragrafo 8 in “Novaya Gazeta”, non “Nesavisimaya Gazeta”)

