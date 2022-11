Danielson batte ancora Guevara, ma a caro prezzo

AEW stava rilasciando due delle tre cadute tra Brian Danielson e Sami Guevara che si sono svolte il 9 novembre. dinamite Come rivincita del “classico” di due settimane fa.

Potrebbe essere stata un’esagerazione promozionale, ma questa rivalità si è rivelata una delle faide di lunga data tra il Blackpool Fight Club e la Jericho Appreciation Society.

In questo, Guevara ha sacrificato la prima caduta per un’opportunità di danneggiare l’American Dragon. L’arbitro Bryce Remsburg ha chiamato il campanello dopo Sammy attraverso una sedia in faccia a Danielson.

Il dio spagnolo ha quindi attaccato Ayn ​​Brián con un microfono prima di suonare di nuovo il campanello per iniziare il secondo.

L’uomo di Tay Melo ha avuto una provata vittoria con GTH per l’infortunato Danielson, che a un certo punto sembrava essersi anche rotto il naso.

Milo è stato infine eliminato dal Remsburg per averlo tirato fuori dal ring per impedirgli di contare tre su Guevara. La caduta decisiva ha visto lo slancio oscillare avanti e indietro. Sami è sfuggito al blocco di LeBell raggiungendo le corde e ha risposto bloccando il Liontamer. Bryan ha forzato la frattura ed è tornato con il ginocchio di Busaiku, ma ha scelto di infliggere più punizioni invece di andare al birillo… una decisione che lo ha pagato per sparare di nuovo a Sammy con un DDT dalle corde. Ma il suo tentativo di portare a termine la guardia non ha fatto altro che inginocchiarsi, e quando Danielson ha messo all’angolo le braccia di Guevara mentre applicava il terminatore di resa, Sami non ha avuto altra scelta che fare clic verbalmente.

Il drago ha un po’ di slancio verso di esso affondo completoTitolo mondiale ROH a 4 vie. Ma ha anche un occhio sinistro dall’aspetto appuntito.

Ottieni risultati e copertura completa di tutto da stasera dinamite qui.