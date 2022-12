David Beckham è il portavoce mancante della Coppa del Mondo

L’addetto stampa di Beckham ha rilasciato una dichiarazione venerdì al New York Times, la prima risposta registrata dopo diverse indagini precedenti, negando di non essere disponibile.

“David ha partecipato a numerosi Mondiali e ad altri importanti tornei internazionali come giocatore e ambasciatore, e ha sempre creduto che lo sport abbia il potenziale per essere una forza positiva nel mondo”, si legge nella dichiarazione.

La dichiarazione continuava: “Comprendiamo che ci sono punti di vista diversi e solidi sull’impegno in Medio Oriente, ma riteniamo positivo che la discussione su questioni chiave sia stata catalizzata direttamente dalla prima Coppa del mondo che si terrà nella regione”. “Ci auguriamo che queste conversazioni portino a una maggiore comprensione ed empatia nei confronti di tutte le persone e che vengano compiuti progressi”.

Ma per alcuni funzionari del Qatar, la riluttanza di Beckham a partecipare per loro conto, nonostante il suo contratto per promuovere il Qatar, il Paese, e non solo la Coppa del Mondo, è stata fonte di preoccupazione per mesi. A loro avviso, Beckham, non parlando ed evitando le domande dei media, esercitava la sua influenza in modi a volte controproducenti. Le autorità di regolamentazione del paese ritenevano che per tutti i milioni di dollari che stava guadagnando, il controllo nel loro paese stava peggiorando.

Quel malcontento è cresciuto solo all’inizio di quest’anno.

Uno degli ex compagni di squadra di Beckham al Manchester United, Gary Neville, era in viaggio in Qatar per realizzare un documentario sui Mondiali per la televisione britannica, che avrebbe toccato questioni come la situazione dei diritti umani del Qatar. (Neville in seguito ha firmato per lavorare come commentatore di partite e in studio per la rete sportiva multimiliardaria beIN Sports.) Come parte della sua visita in Qatar, Neville ha organizzato un’intervista a Beckham separatamente nel suo programma, The Overlap, che è anche un podcast. Gli organizzatori ritenevano che questa opportunità rappresentasse la migliore piattaforma per Beckham per discutere le controversie e il suo ruolo con il simpatico interlocutore che era anche un amico. Ma Beckham e il suo team hanno rifiutato l’idea, e quando l’intervista di Neville è stata trasmessa, è stato notato che Beckham non era disposto a parlare di nuovo del Qatar.