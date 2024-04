DeSantis vieta ai governi locali di proteggere i lavoratori dal caldo e limita i comitati di controllo della polizia

TALLAHASSEE, Florida. – La Florida, sotto la guida del governatore repubblicano Ron DeSantis, sta assistendo a due recenti casi di limitazione dei poteri del governo locale attraverso progetti di legge appena firmati relativi alla sicurezza dei lavoratori e al controllo della polizia.

Un disegno di legge firmato giovedì vieta ai governi locali di richiedere interruzioni per il riscaldamento e l’acqua per i lavoratori all’aperto. Un disegno di legge firmato venerdì da DeSantis priverebbe i comitati di sorveglianza della polizia cittadina locale dai poteri investigativi.

Tutela dei lavoratori stranieri

Un disegno di legge firmato giovedì da DeSantis in Florida, uno degli stati più caldi della nazione, proibirebbe ai governi locali di richiedere interruzioni per il riscaldamento e l'acqua per i lavoratori all'aperto.

È una risposta diretta all'iniziativa della contea di Miami-Dade, dove i lavoratori edili, agricoli e altri lavoratori all'aperto hanno bisogno di ombra e acqua.

Ma in uno stato in cui l’edilizia e l’agricoltura sono le industrie più grandi – Miami-Dade stima che solo in quella contea ci siano più di 325.000 lavoratori – i critici hanno criticato duramente il disegno di legge per proteggere il governo locale dal caldo e dal sole. Il senatore democratico Victor Torres ha definito la nuova legge un attacco ai lavoratori.

Alla domanda sul disegno di legge venerdì, DeSantis ha detto che si tratta di una questione sollevata dai legislatori della contea di Miami-Dade.

“Non è venuto davvero da me. C'era molta preoccupazione da una contea, Miami-Dade”, ha detto DeSantis. “Stanno cercando ciò che causerà molti problemi lì.”

Ma la legislazione ora impedirebbe alle altre 66 contee della Florida di richiedere protezioni simili per i lavoratori.

Supervisione della polizia

Separatamente, DeSantis ha firmato venerdì un disegno di legge che impedirebbe ai comitati consultivi politici locali di avviare procedimenti disciplinari contro i funzionari, limitando invece i consigli cittadini a formulare raccomandazioni sulla politica. DeSantis è stato affiancato da agenti delle forze dell'ordine e davanti a sostenitori esultanti mentre firmava un disegno di legge per vietare agli organi di vigilanza cittadina di indagare sulle denunce contro gli agenti di polizia.

DeSantis ha detto che alcune contee hanno dei commissari.

“Non sono liberi di usare le forze dell'ordine come pignatte politiche, non sono liberi di inventare storie false, non sono liberi di cercare di far sembrare miserabile il lavoro in uniforme”, ha detto DeSantis. “Non possono avviare procedimenti disciplinari. Abbiamo altri modi per farlo.

La legge richiede inoltre che siano nominati cani da guardia sotto la direzione degli sceriffi e dei capi della polizia. Almeno un membro degli organi di sorveglianza deve essere un funzionario delle forze dell'ordine in pensione.