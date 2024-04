La Banca d'Inghilterra rivederà le sue previsioni dopo le sorprese sull'inflazione

La Banca d'Inghilterra ha detto venerdì che rivedrà il modo in cui prevede l'economia britannica come parte di una revisione “una volta ogni generazione” delle sue operazioni dopo essere stata criticata per aver sottovalutato l'inflazione.

Dopo alcuni anni turbolenti – che includevano la pandemia, la guerra in Ucraina e l’impennata dell’inflazione – la banca centrale è stata accusata di aver confuso le sue previsioni economiche. Da allora ha cercato di trovare modi per articolare più chiaramente ciò che crede accadrà alla crescita economica e all’inflazione, soprattutto in tempi di estrema incertezza economica.

“Abbiamo un’opportunità unica per modernizzare il nostro approccio, in un mondo che rimane, temo, altamente incerto”, ha affermato Andrew Bailey, governatore della Banca d’Inghilterra.

L’estate scorsa, l’organo di governo della banca centrale ha commissionato una rara revisione, incentrata sulle aspettative di inflazione, una parte importante della definizione dei tassi di interesse e di altre decisioni di politica monetaria. La banca ha chiesto all'ex presidente della Federal Reserve Ben Bernanke di guidare la revisione.