Strange New Worlds è stato rinnovato con la serie Lower Decks che termina dopo 5 stagioni

Star Trek: Strani nuovi mondi È stata rinnovata per una quarta stagione in vista della premiere della terza stagione della serie, che dovrebbe essere presentata in anteprima nel 2025 ed è attualmente in produzione. Inoltre, la stagione 5 era stata precedentemente annunciata Star Trek: Ponti inferiori Servirà come finale. I nuovi episodi della stagione finale, attualmente in produzione, arriveranno questo autunno.

“Ai fan, volevamo farvi sapere che questo autunno ci sarà la quinta e ultima stagione della serie Star Trek: Ponti inferiori. Anche se cinque stagioni di qualsiasi serie al giorno d'oggi sembrano un miracolo, non è esagerato affermare che ogni secondo che abbiamo trascorso realizzando questo show è stato un sogno diventato realtà”, si legge in una nota di Mike McMahan e Alex Kurtzman.

“Il nostro fantastico cast, troupe e artisti vi hanno dato il massimo perché amano i personaggi che interpretano, amano il mondo che abbiamo costruito e, più di ogni altra cosa, tutti noi amiamo e amiamo Star Trek. Siamo entusiasti per il mondo per vedere la nostra esilarante quinta stagione a cui stiamo lavorando adesso, e la notizia è… La buona notizia è che tutti gli episodi precedenti rimarranno su Paramount+, quindi c'è ancora molto da aspettarsi mentre celebriamo Cerritos e la troupe con un grande addio.

Star Trek: Ponti inferiori è una serie comica animata che segue le vicende di un equipaggio di supporto in servizio su una delle navi minori della Flotta Stellare, la USS Cerritos. L'equipaggio che risiede nei “ponti inferiori” della USS Cerritos include le voci di Tawny Newsom, Jack Quaid, Noel Wells ed Eugene Cordero; L'equipaggio del ponte è doppiato da Dawnn Lewis, Jerry O'Connell, Fred Tatasciore e Gillian Vigman.

La serie è prodotta da Eye Animation Productions della CBS, il braccio di animazione dei CBS Studios. nascondiglio segreto; e Roddenberry intrattenimento. I produttori esecutivi includono Alex Kurtzman, Mike McMahan, Aaron Byers, Rod Roddenberry e Trevor Roth. Titmouse funge da studio di animazione per la serie, che è trasmessa in streaming esclusivamente su Paramount+ negli Stati Uniti e in America Latina ed è distribuita da Paramount Global Content Distribution.

Star Trek: Strani nuovi mondi Il film è basato sugli anni in cui il capitano Christopher Pike comandava la USS Enterprise. Oltre a Pike, la serie segue anche l'ufficiale scientifico Spock, Numero Uno, e l'equipaggio della USS Enterprise, negli anni precedenti l'imbarco del Capitano Kirk sull'astronave, mentre esplorano nuovi mondi nella galassia.

Nel cast Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chung, Celia Rose Gooding, Melissa Navia e Babs Olosanmokun, insieme alle guest star speciali Paul Wesley e Carol Kane. La serie è prodotta da CBS Studios, Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Jenny Lumet, Henry Alonso Myers, Aaron Byers, Dana Horgan, Davey Perez, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi.

“A nome del cast e della troupe strani nuovi mondi, Siamo felici e grati di continuare il nostro viaggio insieme. “Non vediamo l'ora che tu ti unisca a noi e all'equipaggio dell'Enterprise per un'altra stagione di esplorazione e avventura”, hanno dichiarato Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers e Alex Kurtzman in una nota.

Il mondo espanso di Star Trek Su Paramount+ include anche la quinta e ultima stagione della serie TV Star Trek: Scoperta, Attualmente in streaming; Il film originale Star Trek: Articolo 31 Con Michelle Yeoh, che ha recentemente terminato la produzione; E la nuova serie originale Star Trek: Accademia della Flotta Stellare, L’inizio della produzione è previsto entro la fine dell’anno.