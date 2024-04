Il razzo riutilizzabile più utilizzato di SpaceX verrà lanciato stasera per il suo ventesimo lancio

Per la prima volta, SpaceX lancerà uno dei suoi booster riutilizzabili Falcon 9 per la ventesima volta venerdì sera su un volo per portare in orbita altri 23 satelliti Internet Starlink.

Il decollo di questa storica missione è previsto alle 21:22 EDT di venerdì (01:22 UTC di sabato) dallo Space Launch Complex 40 (SLC-40) presso la Cape Canaveral Space Force Station in Florida. I meteorologi della US Space Force prevedono un tempo “eccellente” per il lancio in prima serata.

Falcon 9 traccerà un percorso familiare attraverso lo spazio, seguendo lo stesso profilo di dozzine di precedenti missioni Starlink.

Il primo stadio del razzo spegnerà i nove motori alimentati a cherosene del Merlin dopo circa due minuti e mezzo di volo, raggiungendo una velocità massima di oltre 5.000 mph (8.000 km/h). Il primo stadio sarà separato dallo stadio superiore del razzo Falcon 9, che continuerà a essere lanciato in orbita. Nel frattempo, il razzo Falcon 9 alto 15 piani seguirà una traiettoria curva prima di frenare per un atterraggio verticale su una nave drone che galleggia nell’Oceano Atlantico vicino alle Bahamas.

I 23 veicoli spaziali Starlink a tetto piatto si schiereranno dallo stadio superiore poco più di un'ora dopo il decollo, portando il numero totale di Starlink nell'orbita terrestre bassa a oltre 5.800 veicoli spaziali.

Fame di andare avanti

Quasi ogni giorno SpaceX lancia un razzo o ne fa rotolare uno fuori dall'hangar e sulla rampa di lancio. Di questo passo, SpaceX sta ridefinendo ciò che è routine nel settore spaziale, ma il suo rapido ritmo di lancio significa anche che l’azienda batte costantemente i record, la maggior parte dei quali propri.

Il lancio di venerdì sera batterà un altro di questi record. Questo booster di primo stadio, designato con il numero di coda B1062, ha volato 19 volte dal suo primo volo nel novembre 2020. Il booster sarà ora il primo nell'inventario di SpaceX a decollare con il suo ventesimo volo, rompendo un legame con altre tre flotte aziendali razzi leader.

annuncio

Quando SpaceX ha lanciato la versione più recente del razzo Falcon 9, il Falcon 9 Block 5, i funzionari hanno affermato che il primo stadio riutilizzabile potrebbe volare 10 volte con una ristrutturazione minima e possibilmente voli aggiuntivi con una revisione più ampia. Ora SpaceX sta certificando i booster Falcon 9 per 40 voli.

Questo particolare missile non è stato sottoposto ad alcuna manutenzione prolungata o al minimo a lungo termine. Ha volato in media una volta ogni due mesi dal suo debutto tre anni e mezzo fa. Quindi il traguardo dei 20 voli di SpaceX venerdì sera significa che questo razzo ha raddoppiato la sua vita di progetto originale e, allo stesso tempo, ha raggiunto la metà della sua vita utile estesa.

Durante la sua carriera, questo razzo ha lanciato otto persone e 530 veicoli spaziali, la maggior parte dei quali Starlink. I primi due voli del razzo hanno lanciato satelliti di navigazione GPS per l'esercito americano, quindi hanno lanciato due missioni spaziali umane commerciali utilizzando le capsule dell'equipaggio Dragon. Questa è stata la missione interamente privata Inspiration4 e la missione Axiom 1, il primo volo con equipaggio interamente commerciale verso la Stazione Spaziale Internazionale.

Sorprendentemente, questo sarà il sesto lancio di un razzo Falcon 9 in meno di otto giorni, più voli di quanti ne abbia lanciati il ​​principale concorrente statunitense di SpaceX, United Launch Alliance, in 17 mesi.

Questo sarà il 38esimo lancio di un razzo Falcon 9 quest'anno e il 111esimo volo di un razzo Falcon 9 o Falcon Heavy (il 114esimo lancio complessivo di SpaceX) negli ultimi 365 giorni. Più di un terzo delle missioni Falcon 9 o Falcon Heavy di SpaceX, che raggiungeranno le 332 dopo il volo di venerdì sera, sono state lanciate lo scorso anno.

Questo mese, SpaceX ha dimostrato, per la prima volta, la capacità di lanciare due razzi Falcon 9 in meno di cinque giorni dalla piattaforma di lancio dell'azienda presso la base spaziale di Vandenberg in California. SpaceX ha anche ridotto il tempo necessario tra i razzi Falcon 9 presso il Launch Complex 39A presso il Kennedy Space Center della NASA. La piattaforma di lancio più utilizzata dall'azienda, l'SLC-40, può gestire due voli Falcon 9 in meno di quattro giorni.

Non si tratta solo della trasformazione della piattaforma di lancio. SpaceX sta utilizzando le sue navi droni – due in Florida e una in California – per la maggior parte degli atterraggi del Falcon 9. Per soddisfare il desiderio di lanci del Falcon 9, SpaceX sta lavorando per riportare i razzi in porto e ridistribuire le navi droni in mare a un ritmo più rapido .