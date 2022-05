Jamie Dimon di JP Morgan afferma che Bitcoin ora ha un “grande aumento”

Bitcoin ultima diapositiva Ha lasciato la valuta digitale ben al di sotto del suo prezzo equo, che ora sta dando alla criptovaluta un “enorme rally”, ha affermato JPMorgan Chase in una nota di ricerca questa settimana.

La banca ha affermato che Bitcoin è sottovalutato del 28% e ha fissato il suo prezzo target per la moneta a cui viene scambiata Poco più di $ 29.600 Giovedì pomeriggio, al prezzo di 38.000 dollari secondo Addetto al mercato. Bitcoin è sceso sotto i 26.000$ all’inizio di questo mese per la prima volta da dicembre 2020, proprio mentre i mercati azionari hanno subito un colpo simile, in gran parte a causa dei timori di inflazione.

“La correzione del mercato delle criptovalute del mese scorso sembra più una capitolazione rispetto allo scorso gennaio/febbraio, e d’ora in poi vedremo un rally nei mercati dei bitcoin e delle criptovalute in generale”, ha scritto mercoledì lo stratega Nikolaos Panigertzoglou.

Prospettive positive per JPMorgan Notevole perché il CEO Jamie Dimon è un Scettica da molto tempo sulla criptovaluta. Damon ha detto che stava “pensando personalmente[s] quel bitcoin non ha valore”, anche se ha riconosciuto che molti dei suoi clienti la pensano diversamente.

“Non sono un fan del bitcoin. Non mi interessa il bitcoin. Non mi interessa”, Ha detto l’anno scorso. “D’altra parte, i clienti sono interessati e non dico ai clienti cosa fare”.

L’estate scorsa, JPMorgan Ha iniziato a dare accesso ai clienti della gestione patrimoniale a sei fondi crittografici, per aggiungere esposizione bitcoin ai loro portafogli. Questo nonostante i precedenti commenti di Dimon secondo cui bitcoin “non ha valore intrinseco” e che “i regolatori ne usciranno”.

Mercoledì, il commissario per i titoli e gli scambi Hester Pierce Ha detto alla CNBC Che gli Stati Uniti hanno “lasciato cadere la palla normativa” in relazione alle criptovalute. Ha invitato il Congresso a chiarire il ruolo normativo della Securities and Exchange Commission, in modo che la sua agenzia possa adottare misure più proattive contro le frodi di criptovaluta in futuro.

“Non permettiamo all’innovazione di svilupparsi e sperimentare in modo sano, e ci sono conseguenze di vasta portata per questo fallimento”, ha affermato Pearce.

Apri un conto adesso: Diventa più intelligente riguardo alle tue finanze e alla tua carriera con la nostra newsletter settimanale

non perdere: Perché Kevin O’Leary dice che ogni adolescente dovrebbe investire una parte del proprio reddito di lavoro estivo