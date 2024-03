I membri dell’OPEC+ estendono i tagli alla produzione nel tentativo di aumentare i prezzi del petrolio

I membri dell’OPEC+ guidati da Arabia Saudita e Russia hanno prolungato l’ultima tornata di tagli volontari alla produzione di petrolio per altri tre mesi, nel tentativo di aumentare i prezzi che sono rimasti bassi nonostante le tensioni geopolitiche in corso.

Le restrizioni avrebbero dovuto terminare alla fine di marzo, ma ora dureranno fino alla fine di giugno L'agenzia di stampa ufficiale saudita.

Queste misure si aggiungono a una serie di tagli alla produzione da parte dei membri dell’OPEC+ a partire dal 2022 con l’obiettivo di sostenere i prezzi in un contesto di aumento della produzione statunitense e debole domanda globale. Da quando gli ultimi tagli volontari sono entrati in vigore a gennaio, hanno ridotto gli obiettivi di produzione combinata dei membri di circa 2,2 milioni di barili al giorno.

Il greggio Brent, il punto di riferimento internazionale, è aumentato del 6%, e il suo equivalente, il greggio statunitense West Texas Intermediate, è aumentato di circa l’8% da quando gli ultimi tagli sono stati annunciati per la prima volta alla fine di novembre.

Ma nonostante le tensioni in Medio Oriente, inclusa la guerra tra Israele e Hamas e gli attacchi alle navi commerciali da parte degli Houthi, il prezzo del petrolio rimane ben al di sotto del livello di 100 dollari al barile visto l’ultima volta nell’estate del 2022.

I trader stavano ampiamente anticipando la decisione di estendere le restrizioni, con i prezzi del greggio in aumento la scorsa settimana prima dell’annuncio. Il greggio Brent è aumentato di oltre il 2% la scorsa settimana per chiudere venerdì sopra gli 83 dollari al barile, mentre il greggio West Texas Intermediate ha chiuso a poco meno di 80 dollari al barile, in crescita di oltre il 4%.

Amrita Sen di Energy Aspects ha affermato che l’OPEC+ sta “cercando di mantenere il mercato in equilibrio”. I prezzi del petrolio sono molto più stabili. . . “Ma vogliono garantire una stabilità continua”, ha aggiunto.

L’Arabia Saudita ha sopportato la maggior parte delle restrizioni, riducendo la sua produzione di un milione di barili al giorno da luglio. In totale, il regno produce 2 milioni di barili al giorno in meno rispetto all’ottobre 2022. A gennaio ha abbandonato i piani per espandere la sua capacità di produzione giornaliera di petrolio entro il 2027 in un importante cambiamento politico.

Il Paese ha bisogno di un prezzo del petrolio vicino ai 100 dollari al barile per finanziare l’ambizioso programma di riforme economiche del principe ereditario Mohammed bin Salman, ma i suoi sforzi per tagliare la produzione non sono stati accolti favorevolmente dagli Stati Uniti, preoccupati per gli effetti sull’inflazione.

Anche Kuwait, Algeria, Oman, Iraq ed Emirati Arabi Uniti hanno confermato che manterranno tagli volontari alla produzione.

L’attenzione si sta ora rivolgendo alla riunione semestrale dei ministri dell’OPEC+ del 1° giugno, dove gli analisti si aspettano che il gruppo raggiunga un accordo sulla politica di produzione per la seconda metà dell’anno.

Sen ha detto che gli stati membri “sperano di reimmettere barili sul mercato” nella seconda metà di quest'anno. “Ma questa non è una garanzia. Dipende dalle condizioni del mercato. Non aggiungeranno mai barili per creare un surplus sul mercato”, ha aggiunto.

Le prospettive per la domanda di petrolio quest’anno non sono ancora chiare. L’Agenzia internazionale per l’energia prevede che la domanda di petrolio crescerà di 1,2 milioni di barili al giorno, circa la metà del ritmo del 2023, mentre l’OPEC ritiene che la crescita della domanda sarà più elevata, pari a 2,2 milioni di barili al giorno.