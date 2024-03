Aggiornamenti in tempo reale sugli incendi in Texas: il clima secco e i forti venti minacciano di intensificare il più grande incendio dello stato

Neve nella zona colpita dagli incendi in Texas

L'incendio di Smokehouse Creek in Texas, che si è fuso con un altro incendio che ha attraversato il confine di stato nell'Oklahoma occidentale, è stato contenuto solo per il 15% dopo sei giorni. Servizio forestale del Texas A&M.

Forti venti e condizioni di siccità durante il fine settimana hanno minacciato di intensificare quello che era già il più grande incendio nella storia dello stato.

L'incendio ha bruciato più di 1,1 milioni di acri nel Texas Panhandle e distrutto 500 strutture, hanno confermato i funzionari del Texas.

Dopo che la pioggia e la neve di giovedì hanno consentito ai vigili del fuoco di contenere parte dell'incendio, il Servizio meteorologico nazionale di Amarillo ha emesso un avviso di bandiera rossa per l'intero Panhandle da sabato mattina fino a mezzanotte di domenica.

Almeno due persone sono morte nell'incendio.

Joyce Blankenship, 83 anni, è stata trovata morta nella sua casa distrutta nella contea di Hutchinson, hanno detto le autorità.

Giovedì è stato confermato che una seconda donna, Cindy Owens, è rimasta ferita dopo essere caduta dal suo camion e riportato gravi ustioni.