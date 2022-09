Polio New York: è stata dichiarata un’emergenza di disastro statale dopo che il virus è stato trovato nelle acque reflue della contea di Nassau

CONTEA DELLA NASA, ISOLA LUNGA (WABC) — Nassau è l’ultima contea dello stato a trovare la poliomielite nelle acque reflue, indicando una trasmissione nella comunità.

Il governatore Kathy Hochul ha dichiarato un’emergenza di disastro statale in mezzo a “prove di una diffusa poliomielite”.

La notifica consentirà a più tipi di fornitori, come i farmacisti, di dispensare il vaccino contro la poliomielite.

Non significa che ci sia un focolaio. Ma se si verifica un focolaio, significa che il vaccino impedirà un’ulteriore diffusione.

La poliomielite è stata precedentemente rilevata nelle acque reflue raccolte nelle contee di Rockland, Orange e Sullivan e New York City.

I ceppi recuperati dalle acque reflue nelle tre contee precedenti e a New York erano tutti geneticamente collegati all’unico caso noto di poliomielite nello stato: un residente della contea di Rockland.

Durante una conferenza stampa venerdì, il dirigente della contea di Nassau Bruce Blakeman ha insistito sul fatto che non ci sono casi di poliomielite nella contea.

“Non voglio spaventare nessuno, non sono stati rilevati casi di poliomielite in questa regione o nella contea di Nassau”, ha detto Blakeman. “Nessuno dovrebbe farsi prendere dal panico, non ci sono crisi in questo momento, non ci sono casi di poliomielite nella contea di Nassau”.

Le fibre di poliomielite sono state rilevate durante i test di routine delle acque reflue per vari virus, incluso il coronavirus. Questi test sono stati condotti negli ultimi 2 anni a causa dell’infezione da virus corona.

“Sono importanti perché ci consentono di determinare se le persone hanno un picco prima che manifestino effettivamente i sintomi e di segnalarlo ai loro medici, quindi risparmiamo giorni in cui possiamo prepararci”, ha detto Blakeman. .

Tracce di poliovirus sono state trovate nell’area di North Shore, che comprende Manhasset, Port Washington, Rosslyn e Glenwood Landing.

Un campione è stato prelevato in un impianto di acque reflue locale e inviato allo stato.

Questo potrebbe significare una delle due cose: se qualcuno ha ricevuto di recente il vaccino orale, si scopre che nelle acque reflue non vengono trovate tracce del virus degli Stati Uniti.

“Se abbiamo test che sono costantemente positivi, questo ci darà un’idea se si tratta di una situazione in corso o se è solo un test”, ha affermato Andrew Knecht, commissario ad interim per la salute della contea di Nassau.

L’altra possibilità è che qualcuno là fuori abbia il virus e non lo segnali perché è asintomatico.

“Circa il 74% delle persone non ha sintomi”, ha detto Knecht. “Quindi, è possibile e le persone dovrebbero essere consapevoli di quale sia il loro stato di vaccinazione perché è l’unico modo per proteggersi”.

Il dipartimento della salute ha esortato coloro che non lo fanno a ricevere gocce per la poliomielite. I funzionari della contea di Nassau hanno affermato che stanno effettuando chiamate con lo stato e il CDC per assicurarsi che la contea abbia abbastanza vaccino in modo che chiunque non ne abbia uno possa ottenerne uno immediatamente.

Le vaccinazioni contro la poliomielite per i bambini piccoli sono basse in tutti i distretti colpiti.

Nei bambini che hanno ricevuto il vaccino contro la poliomielite prima del loro secondo compleanno:

-La contea di Rockland ha un tasso di vaccinazione contro la poliomielite del 60,34%

– Il distretto di Orange ha un tasso di vaccinazione antipolio del 58,68%

Il tasso di vaccinazione antipolio nel distretto di Sullivan è del 62,33%

-La contea di Nassau ha un tasso di vaccinazione antipolio del 79,15%, rispetto a una media statale del 78,96%.

corrispondente | Polio: cosa sapere sui segni e sintomi del virus?

———-

* Altre notizie su Long Island

* Mandaci un messaggio

* Scarica l’app abc7NY per gli avvisi sulle ultime notizie

* Seguici su YouTube

Invia un suggerimento o un’idea per una storia a Eyewitness News

Hai un suggerimento sulle ultime notizie o un’idea per una storia di cui dovremmo occuparci? Invialo a Eyewitness News utilizzando il modulo sottostante. Se alleghi un video o una foto, Si applicano le condizioni d’uso.