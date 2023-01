Trump sta provando una nuova campagna: su piccola scala

La signora Haley, che è stata ambasciatrice presso le Nazioni Unite nell’amministrazione Trump, sta valutando la campagna presidenziale repubblicana come se fosse la sua.

Sig. Il relatore principale all’ultima convention di nomina presidenziale di Trump, Mr. Scott ha chiesto agli alleati nello stato di smettere di sostenere l’ex presidente.

Il membro del Comitato Nazionale Repubblicano Jane Brady del Delaware, Mr. La personalità pugilistica di Trump ha a lungo sminuito le sue politiche, ha detto, che, in generale, la maggior parte dei partiti sostiene.

“Alcune persone lo superano, altre no”, ha detto.

Alex Olson, uno stratega repubblicano con sede a Salem, NH, per conto di Ron to the Rescue, ha detto che Mr. Nuovo super PAC che spinge per l’offerta 2024 di DeSantis (Il governatore e l’equipaggio non sono imparentati.)

“Non abbiamo alcun problema con ciò che Trump ha fatto come presidente”, ha affermato il signor Trump. disse Olsen. “L’ho sostenuto. Ma DeSantis può unire repubblicani della Camera di commercio e repubblicani del MAGA. È meno ampolloso e comprende il processo legislativo.

Sig. Roland Moras, 71 anni, di Salem, che è venuto a vedere Trump parlare, ma era indignato per il fatto che l’evento non fosse aperto al pubblico: “Vergognati!” Ha detto: “È solo per le élite” – Mr. Ha detto che non ha problemi con DeSantis, ma gli piace ancora l’ex presidente. “DeSantis sarebbe un buon candidato per VP”, ha detto.

Sig. Ci sono molte ragioni per cui Trump non è pronto a sostenere l’offerta presidenziale di Trump. Renacci elencato. L’ex parlamentare ha affermato che il partito aveva bisogno di “una faccia nuova” e Mr.

“L’ex presidente Trump è stato un ottimo candidato per sconfiggere Hillary Clinton nel 2016”, ha dichiarato Mr. disse Renacci. “Ma a questo punto del gioco, dobbiamo vedere chi sono i candidati e chi può non solo portarci in una nuova direzione, ma anche dividere il popolo americano nel processo”.

Mei-Ling McNamara Rapporto fornito da Salem, NH Reid J. Epstein Da Washington, e Maggie Habermann Da New York.