Jamie Lynn Spears va da Christina Aguilera alla Vegas Residency

Tuttavia, non è del tutto andare a letto con il nemico Jamie Lynn Spears Alza alcune sopracciglia con la sua presenza Christina AguileraConcerto del sabato sera a Las Vegas.

naturalmente, Britney SpearsIl vecchio nemico soggiorna al Venetian Hotel a Sin City, e sui social media circolano foto e video… che presumibilmente mostrano la sorellina dell'inglese nello show.

Se Jamie Lynn ottiene i suoi biglietti come una persona normale, non sarà facile. L'offerta di Christina è esaurita, a meno che non visiti il ​​sito di scalping. Alcuni di questi biglietti hanno un prezzo fino a $ 1.500.

Ma dal momento che Brett e Xtina tornano ai loro giorni al Mickey Mouse Club, Jamie Lynn probabilmente sarà in grado di sopportare qualche puntura.

La domanda è… come si sentirà Britney a riguardo? Alcuni mesi fa c'erano segni che si stesse riconciliando con i membri della famiglia, tra cui Jamie Lynn e la loro madre, flessibile.

Non è chiaro dove si trovino adesso, ma si spera che lei non consideri la scelta di intrattenimento di Jamie Lynn come un'offesa.

Mentre la rivalità tra le principesse del pop è stata per lo più nella testa dei fan, Brit ha sicuramente provato qualche sentimento per Christina in passato.





TMZ Studios

Nel 2021, ha realizzato una Christina Non parla Riguardo alla sua tutela – e l'anno scorso, quando la casa d'infanzia di Britt in Louisiana è stata messa in vendita… Arredamento OG Con le parole “Christina fa schifo, Britt governa” scritte in pennarello nero.





lo sfondo